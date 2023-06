Taxistas de la Base Dos Naciones piden imparcialidad y ser reinstalados al sitio Plaza Las Palmas de Gómez Palacio

Unos 40 taxistas de la Base Dos Naciones piden a la Dirección General de Transportes del Estado y a la Subdirección Regional de Transportes actuar con imparcialidad y ayudarlos a ser reinstalados al sitio Plaza Las Palmas, de Gómez Palacio, un área de la cual se ha apropiado otro sindicato cuyo representante trabaja en la Presidencia de Gómez Palacio.

“Nosotros apoyamos al gobernador Esteban Villegas y a la presidenta Leticia Herrera en campaña. No estamos en contra de nuestras autoridades pero queremos que nos ayuden a resolver este conflicto porque es por cuestiones políticas, sentimos, que en Transportes no nos hacen caso”, dijo Arturo Hernández Muñoz, representante de la sociedad civil Base Dos Naciones “Winston Churchill”.

Los taxistas dicen que Antonio Tovar Herrera, quien labora en la Presidencia Municipal de Gómez Palacio, y quien representa al Sindicato Gremial de taxis ha abusado de las relaciones políticas que tiene para no permitirles trabajar en el lugar donde desde hace mas de 10 años lo han hecho.

“Él se ha respaldado en la Política y nosotros no somos políticos, somos trabajadores del volante. La solución es que nos reincorporen a nuestro lugar de trabajo y trabajar simultáneamente con el sindicato Gremial del cual nos deslindamos hace 3 años. No pedimos que les quiten el trabajo a ellos pero tampoco queremos que nos lo quiten a nosotros. Nos ha bajado un 70 por ciento el pasaje porque aquí no tenemos gente. No sabemos por qué se tomó la decisión de hacernos a un lado”, expuso Arturo Hernández de la base Dos Naciones.

Los taxistas de Dos Naciones mostraron un documento del cual El Siglo de Torreón tiene copia donde desde el 24 de noviembre del 2020 esta base de taxis solicitó formalmente a la Dirección de Transportes estatal y regional la autorización para prestar el servicio de pasajeros en su modalidad de taxi en el centro comercial Plaza Palmas, Hamburgo, ubicado en el bulevar Francisco Villa de la colonia Rinconadas Hamburgo. El servicio ya lo prestaban desde hacía años pero buscaban obtener la formalidad. El oficio fue recibido el 25 y el 25 de noviembre de ese año por dichas oficinas gubernamentales y por la Secretaría Particular del Gobierno de Durango pero desde entonces no ha sido resuelta la petición.

“Pedimos que se nos reubique a nuestra área de trabajo ya que muchos compañeros, la mayoría fundaron este sitio, hasta ahorita el sitio no tiene un reconocimiento o un marco jurídico, nosotros hicimos la solicitud desde el 2020”, dijo Arturo.

Alejandro Bañuelos, otro taxista, dijo que a Tovar le han dado diferentes facilidades por cuestiones políticas y se basa en eso para querelos quitar de su centro de trabajo donde han laborado por 10 años.

Elizabeth Rodríguez, dijo que durante todo este tiempo han contado hasta con el permiso del gerente de la plaza y les parece injusto que ahora hasta reciban amenazas por querer trabajar como siempre lo han hecho y que ha habido conflictos por esta razón.

Los taxistas mencionar que Tovar en otras ocasiones en conjunto con otros taxistas que no son de la zona los han agredido de muchas maneras por lo cual piden a las autoridades locales de Transportes que al menos hagan lo conducente para que haya orden.

La base de taxis asegura que hace 3 años se deslindaron del Sindicato Gremial que preside Luis Antonio Tovar Herrera, ya que no cuentan con el registro ante la Junta Local y tampoco cuentan con el respaldo jurídico territorial, es decir, no tienen toma de nota.

Explicó que incluso hace un par de días sostuvieron una reunión con el subdirector de Transporte en La Laguna, Roberto Hamdan, quien les indicó que se iba a arreglar esta situación, pero a la fecha no hay respuesta.

“Los del Sindicato Gremial están en esta base que está por el bulevar Francisco Villa, cerca del bulevar Ejército Mexicano, donde hay una terminal de autobuses, la parte principal se le conoce como “dama” y es la que dicho sindicato se apoderó y no nos permiten poner nuestros carros de taxi”, explicó Arturo de la base de taxis Dos Naciones.

La “dama”, son los dos principales cajones los cuales son los de mayor demanda principalmente de los pasajeros que descienden de los autobuses. Anteriormente era un taxi de esa base (Gremial) y otro de Dos Naciones, pero ahora Gremial se apoderó de esos.

Los taxistas piden a las autoridades municipales y a las estatales su intervención para lograr una solución pacífica que convenga a todos los trabajadores del volante.