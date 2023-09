Tatiana Clouthier tacha de grave error que Samuel García sea candidato de Movimiento Ciudadano

Ante el proceso electoral de 2024, la exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier quien reside en Monterrey, opinó que es un "grave error" que Samuel García sea el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia.

"Me parece un grave error, vivimos una tragedia con 'El Bronco' en su momento, el dejar un gobierno, el haber llegado y haber creado toda una ilusión en los momentos que se hizo y todo lo que hizo para querer ser gobernador y luego decir ya me quiero ir, me parece una irresponsabilidad muy grande", expresó Clouthier.

En entrevista con Azucena Uresti para Grupo Radio Fórmula, explicó que no es el momento, ya que tan solo tiene un año y medio en su gubernatura.

"Él puede hacer lo que le venga en gana", dijo Tatiana sobre la aspiración presidencial de Samuel y remarcó que le parece "un gravísimo error y un desdén hacia quienes votaron por él".

Reunión con Sheinbaum

Tras reunirse con la virtual candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, la exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier aseguró que solo conversaron sobre los actores que están en el espacio nacional, la entrega del bastón de mando y el cómo sumo a "las corcholatas" a su equipo de cara a las elecciones 2024.

Clouthier abundó sobre su regreso a la política mexicana en el partido de Morena luego de haber renunciado a la Secretaría de Economía que encabezaba.

"Seguimos y hemos seguido en la porra", afirmó la excoordinadora de campaña de AMLO sobre su regreso, además, indicó que no ha empezado ninguna campaña para hablar de su papel en el proyecto de Sheinbaum.

Enfatizó que es fundamental defender el liderazgo que tiene Claudia Sheinbaum al frente de Morena en el inicio de su gira política que comenzará el domingo 17 de septiembre.

Si bien no aseguró que participará en este proceso por los tiempos electorales, sugirió que podría ser la coordinadora de campaña de Sheinbaum, "vamos a ver que se puede aportar desde el espacio en donde uno está", indicó.

¿Quién es Tatiana Clouthier?

Tatiana Clouthier es una política mexicana quien en 2018 coordinó la campaña que llevó a ganar las urnas al actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Tras el triunfo electoral se convirtió en miembro de su gabinete al frente de la Secretaría de Economía.

En 2022 renunció al cargo en medio de la polémica por una supuesta ruptura con Morena; la política aclaró que la separación de su cargo se trató de un tema personal, por lo que la foto con Claudia Sheinbaum revivió su participación política en el movimiento.