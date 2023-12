'Tampoco hay que mentir para convivir', se burlan de la novia de Santa Fe Klan por llamarlo 'guapo'

Ángel Jair Quezada, Santa Fe Klan, aprovecha cada momento para presumir a su nueva novia, la modelo Stela Mueller.

El rapero no sólo ha destacado por su estilo y habilidades en el free style, también siempre ha estado en la mira por las bellezas que lo acompañan.

La semana pasada, en su fiesta de cumpleaños número 24, Ángel se dejó ver con Stela, de 20 años. Ese día, ante todos sus invitados, el músico se arrodilló y con un ramo de rosas en una mano y un peluche en otra, le pidió a Stela que fuera su novia.

El hecho encendió las alertas entre sus más fervientes fans quienes, aseguran, usó la misma fórmula para declararle su amor a Maya Nazor. Ahora, Santa Fe se deshace en halagos para su nueva conquista.

Este fin de semana, el rapero comentó una de las recientes fotos de su chica con la frase: "Me gustas un chingo mamasita" (sic). Ella no se quedó callada y respondió: "Me gustas mucho massss mi amor, eres el más guapooooooo".

Así se desataron las críticas, pues si bien Ángel es talentoso, no es agraciado, lo que hace pensar a los fans que ella solo está con él por interés.

"Tampoco hay que mentir para convivir jaja", "Es guapo porque tiene varo jajajajja" "Ah no mames también sé sincera con él, guapo no está a lo mejor si es buen cuate, nomáss se sincera morra jajajajaja", "Hay que elegir compañeras que te apoyen en proyectos de la vida, no las que andan de parranda", fueron sólo algunas de las alertas de los más de 11 millones de seguidores del rapero.