También Protección Civil de Gómez Palacio emite recomendaciones para evitar accidentes en esta temporada

Al igual que en ciudad Lerdo, la dirección de Protección Civil en Gómez Palacio, emitió una serie de recomendaciones, con el propósito de prevenir y disminuir la cifra de incendios en los hogares, en especial en la presente temporada navideña,

Entre ellas, está elrevisar sus instalaciones y extensiones eléctricas, con las cuales conectan las series navideñas, con el fin de evitar alguna tragedia en los hogares.

Santiago Rodríguez Chávez, titular de Protección Civil y Bomberos señaló que en México no se tiene una adecuada cultura de la prevención contra incendios en casa, y se carece de las medidas básicas en los hogares, como detectores de humo o un extintor que ayude a sofocar un incendio en su primera etapa, que evite su propagación en lo que llegan los servicios de emergencia.

El director de la dependencia manifestó que la mayoría de los incendios ocurridos en los hogares se pudieran evitar si se tomaran las debidas precauciones y la población tomara en cuenta las recomendaciones emitidas por Protección Civil.

Manifestó que por indicaciones de la presidenta municipal, Leticia Herrera Ale, se busca hacer conciencia en los gomezpalatinos, sobre la prevención para evitar incendios en esta temporada de fiestas y exhortó a las familias a no hacer reparaciones caseras improvisadas de las conexiones de gas LP ni de instalaciones eléctricas, ya que la mayoría de los incendios en los domicilios ocurren por descuidos en las cocinas y sobrecarga de energía eléctrica debido a las luces que adornan el árbol de Navidad y fachadas en las casas.

También aconsejó evitar el uso de pirotecnia, porque hay mayor riesgo de incendios, donde los menores de edad resultan más afectados; conminó a las familias a disfrutar las fiestas decembrinas con precaución y que en los hogares no sobrecarguen las instalaciones eléctricas con las series o luces de Navidad ni dejen veladoras encendidas, que no usen anafres para que no se vayan a intoxicar por inhalar monóxido de carbono.