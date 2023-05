'También es deudora'; Ana Gabriela Guevara se lanza contra Paola Longoria

Después de los dimes y diretes con la Selección Mexicana de Natación Artística, Ana Gabriela Guevara apunta hacia un nuevo objetivo: Paola Longoria.

La directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) asegura que la raquetbolista, una de las mejores del mundo, tampoco puede recibir recursos públicos, debido a no haber comprobado gastos de hace algunos años.

"Paola Longoria también es deudora; no puede recibir apoyo, ni ella, ni la Federación Mexicana de Raquetbol", asegura la exvelocista, en entrevista con Grupo Fórmula. "Debe la Federación, debe Paola y todo el equipo; no pueden recibir nada. No comprobó sus gastos, pero son ejercicios desde 2014".

Sin embargo, Guevara aclara que la demanda contra Longoria -por un millón 600 mil pesos- fue desestimada por "falta de pruebas", debido a que las comprobaciones "se perdieron" en la administración anterior de la Conade.