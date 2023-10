'Taco El Flaco', el influencer mexicano que impacta con su estilo de vida a los 27 años

Las redes sociales permiten a los usuarios descubrir personalidad únicas que luego son catalogadas como “influencers”, como es el caso de “Taco El Flaco”, quien con su estilo de vida inspirado en los años 70, se convierte en un atractivo creador de contenido en Instagram y Tik Tok.

Reconociéndose así mismo como un alma vieja con 27 años de edad, Israel, su nombre real, contó en una pasada entrevista para el canal de YouTube, Empoderadas TV, que su estilo está inspirado en la vestimenta que se usaba en los bares de Los Ángeles en la época de los 70, 80 y 90, donde predominan las camisas de seda, los cintos piteados, cintos de avestruz y las botas.

La ropa, es algo que lo caracteriza, sin embargo, reconoce lo difícil que es hoy en día encontrar ese tipo de ropa en las tiendas, por lo que ha tenido que contar con la ayuda de un sastre que confecciona todo su “outfit”, así como también algunos de sus accesorios los encuentra por Internet, y confirma que lo que le gusta hacer en sus tiempos libres es ir a buscar sus trajes.

“Si llegan a mi closet, no tengo nada de ropa que sea normal, nada, puras botas, pantalón de vestir, es mi estilo y siempre a donde vaya voy con sombrero, ropa vaquera”, contó para dicho canal.

“Taco El Flaco” tiene todo el estilo de un cantante regional mexicano, pero lo de la cantada a él no se le da.

Sin embargo, sí es un gran admirador de la música de Chalino Sánchez, Leonel El Ranchero, Saúl Viera y el Gallo Elizalde.

Además, se destaca por ser un coleccionista de casetes de música ranchera, mismos que escucha en los autos clásicos que también muestra en su perfil de Instagram.

El originario de San Diego, California, de padres mexicanos nacidos en Jalisco y Michoacán, también se dijo fan de la moda de los setenta, ya que le gusta usar pantalones acampanados y zapatos de vestir de esa época.

“A veces me cambio de hasta tres o cuatro veces saliendo de bañarme hasta que me siento seguro y me gusta lo que traigo puesto”, relató.

Su esbelta figura, sus sombreros, las gafas, su cabello crespo y su bigote definen su popularidad, misma que lo ha llevado a codearse con artistas del género regional mexicano más reconocidos del momento, como Grupo Firme y Carín León.

G.O.