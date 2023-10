Tabla general del Apertura 2023 previo al inicio de la jornada 13

Luego del parón por la penúltima Fecha FIFA del año, este viernes se reanuda el torneo Apertura 2023 de la Liga MX, con la actividad de la Jornada 13: Atlas vs Mazatlán FC, FC Juárez vs Pachuca y Puebla vs Chivas son los tres partido que abren esta fecha.

A cinco jornadas para que finalice la fase regular de la campaña, las Águilas del América siguen de líderes solitarios con 27 puntos, además, son la mejor ofensiva (26) y la mejor defensiva (11).

Tigres (22), Pumas (21) y Atlético de San Luis (19) completan el Top 4 de los lugares importantes; sin embargo, los potosinos tienen un encuentro menos.

Mismo caso que Tijuana, León, FC Juárez, Atlas y Santos Laguna; los Rayados de Monterrey, con 17 puntos, es el único que tiene dos encuentros menos al resto.

Toluca suma 18 puntos y se encuentra en el quinto sitio y Chivas, en sexta posición con 18 unidades, son los otros dos equipos que alcanzarían su boleto directo a la Fiesta Grande.