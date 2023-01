SZA habla de su supuesta pelea con Taylor Swift

Desde que SZA lanzó su segundo álbum de estudio, SOS se ha convertido en todo un éxito, y con la fama también le llegaron los rumores, pues ha comenzado en redes una disputa entre sus seguidores y los de Taylor Swift, ante lo que la intérprete de Kill Bill salió a aclarar que no tiene nada en contra de la rubia.

En las últimas tres semanas, SZA se ha mantenido en el puesto número uno del listado de Billboard 200, de los álbumes más vendidos, y es que ha acumulado más de 800 millones de reproducciones en streaming junto a sus ventas en varios formatos, incluidos en físico y digital.

Pero por detrás de SZA está Taylor Swift con su álbum Midnights, el cual fue uno de los lanzamientos más exitosos del 2022. Es por esto que usuarios de Twitter acusaron a Taylor de intentar bloquear a SZA y quitarle el puesto número uno, luego de que Taylor anunció el lanzamiento de cuatro nuevas copias digitales de Midnights con material adicional.

Fue en una historia de Instagram en donde Swift hizo el anuncio, el cual fue rescatado por Just Jared:

"¡Soy yo! ¡Hola! Me estoy tomando un descanso del ensayo de la gira para decirles... ¡Quedan 4 horas para obtener estos cuatro nuevos álbumes digitales de Midnights, cada uno con material extra exclusivo de Behind The Song!", se puede leer en la publicación de Swift.

Luego de la publicación de Taylor, sorprendió que SZA anunció también el estreno de una nueva versión digital de SOS, que incluye nuevos versos en dos de las canciones, y por esto fue acusada de imitar las acciones de Swift para evitar que la cantante de Blank Space le arrebate el número uno.

"Queda 1 minuto en la semana de seguimiento, ¡gracias por hacer streaming a SOS y comprar las copias digitales! Gracias, CAMP por siempre a todos por su gran amor", se puede leer en el tuit de SZA.

Pero luego de que surgieron los rumores de la rivalidad, SZA salió a aclarar las cosas.

"Uhh, me siento tonta por tener que salir a decir esto, pero veo a los fans discutiendo y odio eso", dijo la intérprete de Nobody Gets Me. "No tengo problemas con NADIE, especialmente con Taylor lmao. ¡Realmente me encantó su álbum y la escritura! Todos están tratando de hacer lo mejor como todos deberíamos. AMOR PARA TODOS", concluyó SZA.