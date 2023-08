'Swifties' acuden al primer concierto de The Eras Tour en México

Decenas de brazaletes de colores decoran los brazos de los "swifties", nombre que reciben los fans de Taylor Swift, algunos cargan más de cincuenta con frases como "superstar" y "fearless", todos hechos para un día especial: la primera presentación de la cantante en la ciudad de México.

La tradición, que proviene de la canción "You're on your own, kid", perteneciente al álbum Midnights, es apenas el inicio para la fiesta que les espera a los seguidores de la cantante que van llegando al Foro Sol para el primero de los cuatro conciertos que ofrecerá en nuestro país.

Lentejuelas, cintas con la frase "Miss americana", vestidos rosas y hasta túnicas con mariposas, forman parte de los atuendos que dan color a esta tarde en la que parece que hasta la lluvia se tomará un descanso.

"Es nuestra primera vez viendo a Taylor, es un sueño hecho realidad", comenta César, quien acompañado de su novia presume su outfit estilo porristas en honor al tema "Shake it off".

Así como ellos, otros como Priscila, proveniente de Tijuana se han esmerado con el vestuario, en su caso explica que gastó alrededor de 20 mil pesos para venir al país y, aunque señala que su boleto no es tan cercano al escenario, espera disfrutar el show.

Paulina, por su parte, viajó desde el norte del país para cumplir su sueño de ver a la estadounidense en vivo y aunque aún faltan tiempo, la emoción ya se hace presente: "Estoy muy emocionada, es mi primer concierto de Taylor, pienso en ello y quiero llorar", expresó.

Pero los fans no son los únicos con el sentimiento a flor de piel, muchos de ellos fueron apoyados por sus padres que hicieron de todos, incluso confeccionaron sus atuendos, con tal de apoyarlos y verlos felices, tal es el caso de Juana, madre de Carlos, un afortunado joven que está a punto de vivir una de las mejores noches de su vida.

"Es padre verlos emocionarse con algo y si los podemos apoyar… de hecho el traje que trae yo se lo hice. Sí fue un poquito laborioso, pero por verlo ahorita tan emocionado y contento vale la pena".

Se espera que esta noche la cantante de 33 años interprete 45 canciones (en un show de alrededor de tres horas y media) como lo ha hecho en sus presentaciones previas, abarcando toda su discografía.