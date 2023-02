Suspenden el lanzamiento del cohete H3 en Japón por fallo en impulsores

El H3, nuevo cohete insignia de Japón, no pudo realizar este viernes el que habría sido su vuelo inaugural después de que sus impulsores complementarios no se encendieran, explicó la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA).

Desarrollado conjuntamente por la JAXA y Mitsubishi Heavy Industries, el cohete tenía previsto despegar del Centro Espacial Tanegashima, en Kagoshima (suroeste), a las 10:37 de la mañana de este viernes (1:37 GMT), sin embargo, minutos después de la hora prevista del despegue, sus impulsores (o cohetes aceleradores complementarios) no pudieron realizar la ignición.

A esa hora, sí se pudieron apreciar columnas de humo saliendo de la base del cohete, confirmando que los motores principales de la primera fase del mismo se habían encendido de forma correcta.

Aunque los motores principales se encendieron, el sistema "detectó una anomalía y no envío las señales para encender los impulsores", explicó el gestor de proyectos de JAXA, Masashi Okada, en una rueda de prensa en la que insistió en que, puesto que el lanzamiento no tuvo lugar no puede considerarse un fracaso en sí.

Aunque se intentó poner el cohete a punto para su lanzamiento hoy mismo tras el incidente, el lanzamiento terminó siendo abortado.

Okada aseguró que JAXA volverá a intentar otro lanzamiento en las "próximas semanas".

El lanzamiento del cohete H3, retrasado en varias veces en los últimos años, genera gran expectación por su peso en el programa aeroespacial nipón y la próxima generación de desarrollo espacial.

El primer vuelo del cohete estaba originalmente programado para finales de marzo de 2021, pero la fecha se retrasó alrededor de dos años debido a problemas con el motor de su primera fase LE-9, recientemente desarrollado, y por el reemplazo de piezas.

El Gobierno japonés también está pendiente de la evolución del proyecto, pues considera al cohete H3 un elemento "extremadamente importante para asegurar la independencia de las actividades espaciales y el fortalecimiento de la cooperación internacional", dijo hoy el portavoz gubernamental, Hirokazu Matsuno.

Matsuno, que se refirió al abortado lanzamiento en una rueda de prensa, aseguró que el Ejecutivo "no considera que esta suspensión vaya a afectar a la política espacial de Japón de inmediato, pero es necesario revisar el caso", declaró.

El H3, que está llamado a sustituir a los modelos H2-A y H2-B empleados por JAXA para poner en órbita satélites, es el primer cohete espacial en utilizar en su primera fase un motor (el mencionado LE-9) que funciona con un ciclo expansor, un sistema que mejora la eficiencia en el uso de combustible.

El cohete, que supone la primera renovación del vehículo insignia de lanzamiento del país en dos décadas, debe poner en órbita el satélite de observación terrestre DAICHI-3, que se utilizará para monitorizar la situación en zonas afectadas por desastres.