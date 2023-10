Suspende Pemex obras a Gómez P.

La obra que el Municipio ejecuta en bulevar San Carlos (por donde pasa una de sus líneas), se trata de una pavimentación necesaria.

Pemex suspendió al Ayuntamiento de Gómez Palacio obras municipales de pavimentación y limpieza. Una de ellas es un tramo de la obra que el Municipio ejecuta en el bulevar San Carlos (por donde pasa una de sus líneas), se trata de una pavimentación muy necesaria en la zona, misma que promocionó recientemente el gobernador, Esteban Villegas, de forma conjunta con la alcaldesa, Leticia Herrera, pero además Pemex mandó un oficio al Ayuntamiento, pidiéndole que no limpie espacios abiertos que están actualmente atiborrados de basura, por ser también de la propiedad de Pemex.

La alcaldesa, Leticia Herrera Ale, informó ayer al Cabildo de ambas situaciones y consideró que el personal encargado de Pemex debería tener un centímetro de cerebro.

"Fíjense nada más… El cerebro (perdónenme) de los señores de Pemex. No me van a decir que porque explotamos todos si limpiamos ahí, ¿verdad?; por favor, hay que tener un centímetro de cerebro", dijo la alcaldesa Leticia Herrera Ale.

Ayer el director de Obras Públicas, Juan Salazar Reyes, compareció ante el Cabildo para explicar la razón por la cual Pemex tiene suspendida la obra de pavimentación a cargo del Municipio, que es por 2 millones 800 mil pesos, en un tramo del bulevar San Carlos, que es el acceso principal al Fraccionamiento San Antonio, donde iniciaron los trabajos, luego se suspendieron por las lluvias, se reanudaron nuevamente y luego se toparon con este otro retraso de Pemex.

"Nos topamos con otra sorpresa mas; La obra de pavimentación del acceso a San Antonio inicia en el periférico. El abanico, que está muy dañado para llegar a la calle Teresitas, no me ha permitido trabajar Pemex, porque por ahí pasa una línea de Pemex y está a 80 centímetros de profundidad, me están pidiendo algo, que estamos buscando que es la autorización de Pemex de cuando se pavimentó, hace 30 años aproximadamente, porque no se encofró esa línea, que es cubrirla de concreto, según sus especificaciones para evitar que afecten las vibraciones de tráfico", explicó el director.

Dijo que el tránsito de vehículos local no provoca la vibración que Pemex indica para objetar la obra y que por ello ha funcionado así durante 30 años.

'PEMEX NO LIMPIA NI NOS PERMITE LIMPIAR'

La alcaldesa Leticia Herrera, dijo que en San Antonio hay un baldío terrible, lleno de basura y que es propiedad de Pemex, además de líneas de alta tensión.

"No solo no limpian sino no nos permiten limpiar a nosotros", dijo la alcaldesa al Cabildo.

La alcaldesa Leticia Herrera Ale, dijo que ella personalmente vio el camellón del bulevar Armando del Castillo Franco, y que consideró hacer mejoras pero que por tener esta intención, incluso la "regañaron".

"No me lo van ustedes a creer, pues ¿no me regañaron? Así, una carta, que si me vuelvo a meter en los lugares de Pemex... Pero si los estoy limpiando, no, no quieren. Entonces nosotros vamos a exigir a nivel nacional que Pemex limpie y haga lo que tenga que hacer o nos permita entrar a hacerlo nosotros, porque como ellos ni cuenta se dan y en su vida han venido para acá, no saben en qué condiciones tienen las áreas que les corresponden a ellos", aseguró la alcaldesa ante el Cabildo.

La alcaldesa expresó al Cabildo que el gobierno municipal hará una carta dirigida al director o al superintendente, con el propósito de avanzar en beneficio de la población en ambos aspectos, tanto en la limpieza como en la pavimentación.

Herrera Ale informó que hay otras empresas que han querido participar en esta limpieza y no han podido hacerlo por la misma razón.