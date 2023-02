Susana Zabaleta prepara su concierto Se me antoja tu vida con Raúl Di Blasio y Francisco Céspedes

El pasado 22 de febrero, Susana Zabaleta se presentó con Andrea Bocelli, en un club social de Torreón. Su participación con el tenor y en el estado de ella, la hizo tan feliz que la adrenalina aún recorre su cuerpo y así permanecerá porque el 10 de marzo volverá y no lo hará sola.

La intérprete de Ella y él, retornará para ofrecer junto a Raúl Di Blasio y Francisco Céspedes el concierto Se me antoja tu vida en el Teatro Nazas, un show que promete cautivar a los laguneros.

"Me siento muy contenta por ese maravilloso evento que hicieron con Bocelli. Para mí, fue el mejor y miren que estuve con él en Monterrey o la Rivera Maya.

"Estos son los eventos que unen a la gente en todos los sentidos, porque había gente de todas clases sociales y eso me encantó; reunieron a toda la sociedad en un mismo camino que es el arte, en verdad que quienes estuvimos ahí volamos hacia un lugar maravilloso", dijo en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

(FOTO: ARCHIVO)

Para la nacida en la ciudad de Monclova, dicho concierto significó un parteaguas en la historia de Torreón.

"Conciertos así unen a la sociedad. Hay una frase que siempre digo y es mi que hacer en la vida y es 'No se puede vivir como si la belleza no existiera', y a veces vivimos en este mundo como pensando que Dios no nos hizo para disfrutar esta música, esta pasión por el arte.

"La música está siempre en nuestras vidas, jamás te deja en soledad, toda la vida nos acompañará, así que no tomarla de esa manera o no ver las cosas que nos da la naturaleza, creo que es muy tonto de nuestra parte. Ese espectáculo fue histórico para Torreón, puso a Torreón en otro espacio". externó.

Zabaleta dio a conocer que la presentación que dará con "Pancho" y Raúl de alguna manera dará seguimiento a lo hecho con Bocelli.

"Este es un evento que le sigue a lo que acabamos de hacer y creo que tiene mucho que ver porque tiene que ver con la música, los compositores y estos grandes maestros (Raúl y Francisco) que son increíbles y nos pueden llevar a un lugar rico".

En cuanto al título, Se me antoja tu vida, la también actriz expresó que tiene un doble sentido sumamente atractivo.

"Siempre estamos pensando que la vida de la otra persona es la mejor. Siempre estamos discutiendo, 'es que si yo hubiera tenido' o es que 'si yo hubiera hecho' o a veces pensamos, 'se me antoja la vida de tal persona', cuando puede ser que a esa persona es a quien se le antoja la vida de uno; así es el ser humano, un poco egoísta y tiende a buscar lo que no tiene y esta (Su presentación) es una forma de decir, 'se me antoja, pero nuestra vida, la vida que tenemos".

(FOTO: ARCHIVO)

Susana dio a conocer que ahora que vino a Torreón pudo conocer más la ciudad y además también habló de las bellezas con las que cuenta Parras.

"¡Qué rico volver a Torreón!, comí muy bien, conocí gente lindísima. No tenía el gusto de conocer tan, tan bien a Torreón y ahora me di la tarea de conocerlo y fue increíble. Ahora que vuelva también iré a visitar los viñedos de Parras, estoy muy orgullosa de lo que se ha hecho ahí. En verdad que estamos partiendo madres a todo el mundo".

Por otro lado, Susana mencionó que está trabajando en un nuevo material discográfico con el que espera seguir en el gusto del público.

"Voy a salir con orquesta ahora. Son canciones que han tenido importancia en mi carrera o me han inspirado. Será un disco orquestal que ya estamos trabajando con el maestro Mario Sainz".

A días de que se conmemore el Día Internacional de la Mujer, la cantante opinó que la equidad de género ha tomado una mayor relevancia, sin embargo, lo ha hecho a paso lento.

"Sí hay muchos avances en muchos sentidos, pero no en el día a día. Creo que todo esto nos ha llevado a entender que lo más importante es el día a día, ese respeto que se le debe tener a una mujer, no tendríamos por qué estarlo pidiendo, debería ser un derecho adquirido desde que nacemos".

Ahora que se generó una gran polémica entre Yuridia y Ventaneando, luego de que la sonorense dijera que en el programa Ventaneando la insultaron y la acosaron, Susana mencionó que en un principio también tuvo discrepancias con ciertas emisiones.

"Cuando empecé mi carrera, no faltaba esa estupidez de 'vuelta, vuelta', y yo les decía, 'dense vuelta ustedes, señores' y sí, hubo muchas cosas tremendas, pero también siempre digo, 'una consecuencia lleva a la otra', creo que muchas mujeres en algún sentido se faltaron al respeto y eso sigue siendo un grave problema para las que luchamos por nuestra femineidad y libertad".