Supuesta examante de David Beckham reacciona a documental de Netflix

En los últimos días, ha cobrado relevancia el nuevo documental sobre la historia de David Beckham, el futbolista de 48 años que comenzó a jugar en las ligas profesionales cuando sólo tenía 13.

"Beckham", como se llama la producción hace un recorrido por la historia profesional del británico, pero también una radiografía personal que va desde los videos de su infancia hasta los problemas en su relación con la cantante Victoria Adams.

Durante el último capítulo se aborda uno de los temas más controversiales de la vida del futbolista: la infidelidad que tuvo con su entonces asistente Rebecca Loos, que puso a la pareja en una de sus etapas más difíciles, según declaran.

"Hubo algunas historias terribles, fueron muy difíciles de manejar, fue la primera vez que Victoria y yo enfrentábamos esa clase de agresión en nuestra relación", confesó Beckham ante las cámaras.

Mientras que Victoria lo definió como el periodo más duro para ellos. "Sentí que el mundo estaba en nuestra contra", afirmó la también empresaria.

Ahora, tras varios comentarios en redes sociales donde algunos están atacando a Loss, ella ha decidido romper el silencio y contestar de manera virtual compartiendo su sentir ante este recuerdo que tiene más de 20 años.

"Mantente fuerte, tienes una vida hermosa con tu familia que, a diferencia de otros, no tiene que llenar los vacíos involucrando a Netflix", escribió un usuario de Instagram al que Rebecca respondió.

"Gracias; estoy tomando los comentarios desagradables con tanto humor como puedo", expresó Loss.

Las acusaciones de infidelidad surgieron en 2003, sólo cuatro años después de que el deportista se casara con la hoy diseñadora de modas, pero en su momento él también lo negó.

"Durante Los últimos meses me he acostumbrado a leer historias cada vez más ridículas sobre mi vida privada. Lo que apareció esta mañana es sólo un ejemplo más. La simple verdad es que estoy muy felizmente casado y tengo una esposa maravillosa y dos hijos muy estables. No hay nada que ningún tercero pueda hacer para cambiarlo", escribió David en un comunicado en aquel entonces.

Sin embargo, las acusaciones sí llegaron a afectar en la relación que por entonces estaba tambaleante porque David acababa de mudarse a España para jugar en el Real Madrid, lejos de su familia.

"En cuanto pude inscribir a los niños a la escuela, nos mudamos", contó Victoria en el documental donde muestran cómo vivieron esa etapa y el acoso de los medios de comunicación.

"Fue lo más infeliz que he sido toda mi vida", admitió Victoria.

Y mientras que el futbolista dijo que nunca supo cómo pudieron superar esa mala racha ella afirmó que fue la unión lo que los ayudó.

Estábamos el uno cinta el otro, hasta en Madrid, a veces se sentía como si estuviéramos en contra de los demás, pero estábamos juntos, estábamos conectados, nos teníamos el uno al otro".

Ahora Loss tiene una familia de dos hijos con la que vive en Noruega y Victoria y David siguen juntos con cuatro hijos.

"Victoria lo es todo para mí, ver su dolor fue increíblemente difícil, pero somos luchadores y en el momento necesitábamos luchar el uno por el otro y valía luchar por lo que teníamos", destacó Beckham.