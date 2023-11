Suprema Corte, en espera de respuesta tras renuncia de Zaldívar

Ante la carta de Arturo Zaldívar, quien anunció su renuncia como ministro a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Máximo Tribunal, informó que se encuentra a la espera de lo que digan el Ejecutivo y el Senado de la República, conforme a lo dispuesto en la Constitución.

En una breve tarjeta informativa detalló que el Artículo 98 constitucional señala que: Las renuncias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves; serán sometidas al Ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado.

Abogados califican como inconstitucional renuncia de Zaldívar

Consultado por EL UNIVERSAL, el abogado Francisco Burgoa dijo afirmó que es inconstitucional la renuncia del ministro Arturo Zaldívar, porque no justifica una causa grave, por lo que "no debería ser admitida por el Presidente, aunque sabemos que sí lo hará".

En redes sociales, el también profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que durante la vigencia de la Constitución de 1917, sólo han renunciado por causas graves al cargo de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Alberto Vásquez del Mercado en 1931 y Eduardo Medina Mora en 2019, quien no expuso sus razones igual que Zaldívar.

"Si se respetase la Constitución no debiese admitirse la renuncia de Arturo Zaldívar como ministro de la Corte, dado que no expone alguna causa grave: el Presidente no debería aceptarla, ni el Senado aprobarla.

VER MÁS Arturo Zaldívar se reúne con Sheinbaum tras anunciar su renuncia a la SCJN

Ministro ya adelantaba que a partir de ahora se sumaría a la consolidación de la 'transformación' de México

"Pero... lo mismo pasó con Eduardo Medina Mora: nunca supimos su causa grave y se aceptó su renuncia", refirió.

El abogado manifestó que Zaldívar no puede aspirar a ser diputado, ni senador dado que su separación debe ser de tres años antes de la elección.

Indicó que en términos del artículo 101 constitucional, tendrían que pasar dos años contados a partir de que el Senado apruebe su renuncia para que pudiera ser secretario de Estado, fiscal General de la República o gobernador.

"No tiene sentido jurídico renunciar al más alto cargo para un abogado cuando le faltaba un año para concluir, al igual que a Luis María Aguilar Morales, quien concluye el 30 de noviembre de 2024", puntualizó.