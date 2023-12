Super Mario Bros: la película queda fuera del 'short-list' de una importante categoria de los Oscar 2024

A pesar de que Mario Bros: la película fue uno de los estrenos más exitosos e importantes del año, solamente por detrás de Barbie, protagonizada por Margot Robbie. La cinta animada se ha quedado fuera de la preselección de una categoría importante de los premios Oscar.

La película se caracterizó por su soundtrack, y es que el tema Peaches interpretado por Jack Black, no aparece en listado las canciones que podrían ser nominadas al Oscar 2024.

El listado del "short list" que es una antesala de las nominaciones finales es el siguiente:

Asteroid City Cast - Dear Alien (Who Art in Heaven) (Asteroid City)Becky G - The Fire Inside (Flamin’ Hot)Billie Eilish - What Was I Made For? (Barbie)Dua Lipa - Dance the Night (Barbie)Eve Hewson & Oren Kinlan - High Life (Flora and Son)Fantasia - Superpower (I) (The Color Purple)Halle & Phylicia Pearl Mpasi - Keep It Movin’ (The Color Purple)Jon Batiste - It Never Went Away (American Symphony)Joseph Gordon-Levitt & Eve Hewson - Meet in the Middle (Flora and Son)Lenny Kravitz - Road to Freedom (Rustin)Metro Boomin, A$AP Rocky & Roisee - Am I Dreaming (Spider-Man: Across the Spider-Verse)Olivia Rodrigo - Can’t Catch Me Now (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes)Osage Tribal Singers - Wahzhazhe (A Song for My People) (Killers of the Flower Moon)Ryan Gosling - I’m Just Ken (Barbie)Sharon Van Etten - Quiet Eyes (Past Lives)

JACK BLACK Y EL IMPACTO DE PEACHES

La película animada de Mario Bros tuvo en lo elenco a grandes actores que prestaron sus voces a los personajes estelares, pero fue la de Jack Black la que destacó, pues fue quien dio vida a Bowser.

Y es que su interpretación del tema Peaches cautivó al público de todas las edades, pero fueron los niños quienes principalmente hicieron viral la canción.