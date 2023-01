Guerreras buscan reivindicarse ante Querétaro

Las Guerreras tienen revancha inmediata en el Clausura 2023 de la Liga MX Femenil. Visitan la tarde-noche de este viernes al Club Querétaro, en partido que comenzará a las 19:05 horas en el Estadio Olímpico Alameda.

La silbante hidalguense Anakaren Pazarán Pérez, será la encargada de llevar a cabo las acciones del cotejo, auxiliada en las bandas por los asistentes María Fernanda Márquez López y Mauricio Ortega Hernández. Como cuarto árbitro fungirá Priscila Eritzel Pérez Borja.

Santos Laguna recién cayó 1-2 el pasado lunes en casa ante las Chivas Rayadas del Guadalajara, por lo que buscan enmendar el camino en el arranque de la presente campaña, de acuerdo a lo expresado por su goleadora, Alexia Villanueva.

"Tenemos que plasmar lo que venimos trabajando y lo que nos está pidiendo el Profesor (Jorge) Campos. Una fortaleza es la presión que ejercemos al rival y la profundidad que tenemos por las bandas. Vamos con mucha confianza, ya le dimos vuelta a la página y ahora queremos regresar a la senda del triunfo" indicó.

"Golexia" confesó que la semana para trabajar fue corta, por lo que tuvieron que recuperarse de inmediato del esfuerzo realizado ante el Rebaño Sagrado, pasar página y pensar en el compromiso de este día.

"Ahora toca salir, tenemos que dar un golpe de visita para generar confianza luego de dos tropiezos", dijo la delantera de 19 años que ha anotado 29 goles con la playera santista, desde su llegada al club en el Torneo Apertura 2020.

Con más de 5 mil 700 minutos de juego con las Guerreras en el circuito rosa, Villanueva está decidida a seguir demostrando su potencial en este 2023.

Vive su sexto torneo como santista, destacando en el arranque del presente campeonato, al marcar en cada uno de los tres compromisos disputados.

"Me siento con mucha confianza en mí misma, me están saliendo de buena forma las cosas, evidentemente estos goles no son solo por mí, sino también por el esfuerzo de mis compañeras".

Dejó en claro, que les viene bien el jugar al tú por tú contra equipos como Rayadas y Chivas, quienes ya han sido campeonas, porque mandan el mensaje claro que están a la altura de cualquier desafío, ya sea de visita o de local.

Motivada

Por su parte Sheila Pulido, también habló al respecto del desafío de este viernes: "Será un partido duro e intenso, ellas al igual que nosotras van a querer lograr el triunfo y quedarse con los tres puntos. Tenemos que hacer lo que nos corresponde, sabemos cuál es nuestro rol y tenemos que sacar nuestra mejor versión".

La zaguera bajacaliforniana, quien arribó en el pasado Apertura 2022, ha disputado 15 compromisos con las Guerreras, todos como titular, registrando más de 1,300 minutos de juego.

"Creo que hay un mejor entendimiento del plantel dentro del campo en comparación del torneo anterior. Hoy siento que hay una mejor química y lo hemos logrado demostrar. Tenemos que enfocarnos en corregir ciertos aspectos, hay que manejar mejor los tiempos de los partidos, pero estamos progresando" expresó.

Por último, la nacida en Tecate adelantó que el regresar a la senda del triunfo les generará mucha confianza "en la primera jornada obtuvimos una victoria que nos vino muy bien en lo anímico, ahora en esta jornada ante Querétaro es una oportunidad muy importante de volver a conseguirla".