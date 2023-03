Sujeto se les cierra en carretera y termina arrepentido al ver bajar al Treviso Arce, De Nigris, Cibernético y Palencia

Jorge 'Travieso' Arce sorprendió a sus seguidores al contar cómo un sujeto les había cerrado con su camioneta, sin embargo, el hombre en cuestión terminó 'rajándose' luego de ver con quienes estaba el famoso mexicano.

A través de su cuenta de Instagram, Jorge 'Travieso' Arce dio a conocer que el jueves un hombre les estaba buscando pelea luego de que los encerrara en plena carretera.

En ese entonces, el hombre no sabía con quién se estaba metiendo, ya que adentro del vehículo del famoso boxeador se encontraban también el luchador Cibernetico, Juan Francisco Palencia y el influencer regiomontano, Poncho de Nigris.

"Oigan, ayer que nos la hace de pedo un vato, que se nos mete y nos da un encerrón, y nos bajamos de '¿qué pedo wey?', se baja el Poncho, el Cibernetico, el Palencia y yo, y de ¿qué pedo?' le dije, y el vato de 'no no no"", contó 'Travieso' Arce.

Tras esto, Poncho comenta: "Le dijimos, ¿a quién escoges? ¿Te avientas un tiro con el Cibernetico, conmigo, con el Travieso o el Palencia? y me dijo, 'noooo, el pedo es con el chofer'… quería madrear al chofer", sentenció el influencer.

Se desconoce por el momento qué sucedió después de este 'enfrentamiento'.