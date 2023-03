Sugieren salida de titular de EASE en Durango

Diputados locales expusieron la desconfianza en torno al trabajo realizado por María de Lourdes Mora al frente de la Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango (EASE), e incluso solicitaron su separación del cargo.

En una reunión privada, sin aviso y sin difusión en redes, sostenida entre los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Entidad de Auditoría Superior con María de Lourdes Mora, ésta última pretendió presentar un plan de trabajo que fue descalificado por el diputado local Luis Enrique Benítez, quien le reprochó que las "láminas" que les había presentado traían información básica que se puede encontrar en internet, pero de ninguna manera representó un proyecto laboral.

"Esto que hoy nos presenta no es estrictamente un plan de trabajo. Eso está en la página web de la Entidad, ese círculo que puso en la primera lámina ahí está en la página", reprochó el legislador.

De igual forma, Benítez Ojeda se refirió a los más de ocho mil 100 millones de pesos que fueron observados en la Cuenta Pública del Gobierno del Estado del año 2021 por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pero de la EASE no hizo mayores observaciones.

"Es previsible pensar que el recurso estatal, estrictamente estatal, también anduvo por las mismas. Así es que no confiamos en el informe que en su momento rindió la Auditoría a este Congreso y con lo que se tomó la decisión de aprobar o no la Cuenta Pública de ese ejercicio", evidenció el legislador priista.

También señaló el gasto de un millón 200 mil pesos que realizó la Entidad de Auditoría y que presuntamente fueron destinados a realizar mejoras en el edificio, pues se desconoce si eran trabajos prioritarios.

"Hay denuncias de parte de trabajadores de la Entidad en contra de usted en la Contraloría y en su momento también cuando estuvo en la Secretaría de Salud, hay conflicto de intereses porque aunque los Colegios de Profesionistas pueden ofrecer los cursos que quieran y por ahí circula una factura en donde el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) le pagó al Colegio de Contadores Públicos, del que usted es Presidenta o era Presidenta, una cantidad onerosa de 200 mil pesos por un diplomado", exhibió Benítez Ojeda.

Durante la reunión con los diputados locales, María de Lourdes Mora fue cuestionada sobre cuántas denuncias ha interpuesto la EASE por incumplimiento en la solventación de observaciones de Cuentas Públicas; a lo cual, la Auditora Superior se concretó a referir que se han entregado expedientes ante el Tribunal de Justicia Administrativa.

Esta respuesta también fue reprochada por Benítez Ojeda, al aclararle a la Auditora Superior que "el Tribunal no es Ministerio Público y no es Fiscalía; el Tribunal las va a recibir y ahí se queda con ellas. El Tribunal juzga y resuelve; deben de presentarse ante la Fiscalía Anticorrupción las denuncias".

Incluso dejó entrever que, si María de Lourdes Mora decidiera separarse del cargo o si derivado de todas las anomalías financieras que han surgido, el Congreso del Estado determinara que hay responsabilidades de su parte, sería conveniente nombrar como Auditora Superior a Rocío Marrufo, por ser quien realmente ha hecho el trabajo y asumido las responsabilidades de la EASE.

Por su parte, durante su intervención, la diputada local Sandra Amaya Rosales fue tajante al cuestionar por qué los diputados locales deben confiar en una Auditora Superior que ha reconocido que no sabe realizar las actividades para las que fue nombrada; que ha admitido que solamente se revisan tres cuentas públicas de 700 que se deben analizar.

"Durango exige servidores públicos a la altura de las necesidades y me queda clarísimo, por las quejas que hemos tenido en los municipios, por la gente que le sabe en la fiscalización, que no están contentos en su espacio. Me parece que, si un servidor público no puede con su cargo, no sabe o no se siente capaz, hay que dejarlo y darle oportunidad a otros servidores que sí puedan cumplir con ese lugar", complementó la legisladora de Morena.