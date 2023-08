Sufren robos en México

La noticia de que la casa del cantante Miguel Bosé fue asaltada días atrás ha reforzado una ola de delincuencia contra varios famosos que se ha perpetuado en el último año.

El intérprete de Morena mía vino a vivir a México desde 2017 y a través de un comunicado en sus redes sociales dio detalles sobre el asalto en el que un grupo de 10 personas entraron a su casa atando a sus hijos, al personal con el que trabaja y a él para poder hurtar sus pertenencias de valor.

"Fue todo muy tenso, delicado y desagradable", expresó Bosé.

Sin embargo, reiteró que, contrario a lo que se podría pensar, este altercado no será motivo de su retiro de México al que rescató como "El país más hospitalario del planeta".

Este lamentable suceso hizo recordar algunos otros altercados relacionados con la delincuencia.

Apenas el 13 de junio, Jorge D'Alessio, quien es líder del grupo musical Matute, denunció el tercer robo de su equipo en una carretera rumbo a un show.

"Si supieran lo difícil que es volverse a hacer de ellos (los instrumentos) y lo que cuesta, ningún mexicano debería pasar por esto, sin importar la profesión", escribió D'Alessio, quien no quiso dar más detalles al respecto.

Aunque no en México, sino en Chile, el actor Christian de la Fuente se volvió noticia en abril debido a la gravedad de un intento de asalto en el que su hija resultó herida con una bala en la pierna.

Además él también estuvo al borde de la muerte pues según contó: "A mí la bala me pasó a tres centímetros de la cabeza", dijo.

En mayo se dieron a conocer unos audios en los que se hablaba de que Mayela Laguna y el hijo de la primera actriz, Luis Enrique Guzmán, robaron algunas joyas y pertenencias de Silvia Pinal durante una ausencia que tuvo en su casa.

Más tarde Sylvia Pasquel, la hermana mayor de la dinastía dijo que se trataba de un problema vergonzoso que preferían resolver en familia. Pinal no se enteró de este altercado, según informó uno de sus trabajadores.

Quien sufrió otro tipo de atraco en las calles de la Ciudad de México fue la actriz Ariadne Díaz, quien en abril del 2022 denunció a través de sus redes sociales que, mientras comía con unos amigos y su pareja Marcus Ornellas, su carro fue el blanco perfecto para unos asaltantes que se llevaran los espejos laterales.

"Como ya estamos tan acostumbrados como si esto fuera normal o estuviera bien a uno le queda agradecer, pues afortunadamente te robaron en tu ausencia, para que no te asustaras o fue algo material y nada más. No, no es normal y no está bien", señaló Díaz.

Ni arriba del escenario se salvan, pues la cantante Yuridia, quien en el pasado ya ha sido víctima de varios robos en las plazas comerciales del país en octubre del 2022 tuvo que parar una de sus presentaciones en Guadalajara cuando se percató de que estaba ante un intento de robo.

Varios de sus fans hicieron bulla al ver que, los elementos de seguridad en el show pretendían quedarse con un sombrero que Ángel, uno de sus seguidores le llevó a la intérprete de Me olvidarás.

"¡Qué 'robateros' son!, ¡Quiero mi sombrero!", exigió la cantante, que no continuó hasta que se lo entregaron.

En Torreón, Camila también sufrió un robo y ocurrió en la Plaza Mayor.

Pablo Hurtado, compañero de Mario Domm, dijo que les robaron instrumentos en septiembre de 2016, previo al show que la banda daría para dar el Grito de Independencia.

"¡Viva México Cabrones! Les voy a contar la agridulce historia detrás de esta foto. Ayer -El 15- en Torreón me robaron mi Axe FX, que es el aparato donde tenía todos los sonidos de guitarra que uso en la gira de Camila.

"Además de ser un aparato caro, los sonidos que tenía ahí eran el resultado de muchos días de trabajo programando a detalle cada cambio que ocurre durante las canciones que tocamos en vivo", posteó.