Suena tema del lagunero Aldo Peláez en serie de Camila Sodi

El cantautor lagunero, Aldo Peláez, ha ha anotado un éxito más, luego de que uno de sus temas fuera incluido en la serie de Vix, Cualquier parecido.

Dicho proyecto es encabezado por la actriz, Camila Sodi y en su trama suena el tema del lagunero, Un caballo de tequila.

Aldo visitó El Siglo de Torreón para presentarse en el programa El Sonidero Lagunero que difunde las propuestas musicales de los artistas de la región.

Tras interpretar el tema de la serie y otros más, Aldo comentó que se siente emocionado de que Un caballo de tequila se incluye en Cualquier parecido, que ya se ubica en la plataforma.

"Ha sido bien padre esta experiencia. Quienes tengan VIX ahí podrán encontrarla. Mi canción sale en el capítulo dos. Es una serie que habla de la vida de los artistas, se las recomiendo.

"Yo ya había grabado este tema hace tiempo y en verdad que ha sido el que más me ha metido a los escenario. Fue mi primera composición y por eso le tengo mucho aprecio".

Esta oportunidad se dio tiempo después de que Pelaéz participara en el programa de TV Azteca, Music Battles México.

"Me llamaron y me dijeron que habían oído la canción y les interesaba para una serie. De inmediato aceptó, me mandaron el contrato y así logró entrar en mi melodía".

Por otro lado, Aldo recordó su participación en Music Battles México, misma que a la fecha le sigue dando satisfacciones.

"Estuve en marzo de 2022. Participé en varios programas y llegue a al final. No gané, pero después de eso segui participando en otras cosas. Agarré muchas tablas".

Aldo está alistando nuevas canciones que irá a conocer en los próximos meses.

"Estoy enfocado en componer. Ya tengo rolas que pronto voy a grabar".

El chico se definió como un tipo alivianado que le gusta convivir con el público.

"Siento que soy una persona muy sensible y que le gusta ayudar al prójimo".