Su vida, su carrera y su familia

En los Estados Unidos la emergencia de salud debida al COVID-19 expiró el 11 de mayo. en Coahuila ya no existe la emergencia y, aunque la pandemia sigue, para una gran parte de los padres de familia que trabajan, lo que no ha expirado son muchas de las perspectivas y prácticas del día a día que se adoptaron en la pandemia. En medio de presiones sin precedentes en los tres años pasados, todos los que combinamos carrera y familia tuvimos que cambiar de costumbres, sobre todo para poder sobrellevar el problema de salud.

Muy probablemente, usted y su pareja aprendieron a compartir tareas cuando ya no había guarderías abiertas y combinando acciones para atender una junta en zoom echándole un ojo al pequeño que jugaba en el patio.Las prácticas que adoptamos en la pandemia continúan vigentes. Quizá ya no son necesarias las llamadas de trabajo por zoom y uno se siente más confortable en el lugar de trabajo. O tal vez seguir trabajando de forma remota, al menos a tiempo parcial, le permita participar más que antes en las actividades escolares de los niños. Y ciertas soluciones prácticas para la era de la pandemia como las conferencias virtuales de padres y profesores, son tan favorables para los padres que trabajan que todos haríamos bien en mantenerlas.

Al mismo tiempo, muchas de nuestras creencias y rutinas de la era COVID ya no nos están ayudando. De hecho, algunas de estas prácticas mentales, profundamente embebidas en nuestra memoria muscular -mecánica de movimientos que se han realizado de manera continua-, están haciendo que sea más difícil lo que realmente queremos: tener éxito en nuestro trabajo y, al mismo tiempo, ser cuidadores cariñosos y presentes, y mantenernos sanos y enteros.

Debemos desafiar un poco esa memoria muscular. Usted probablemente haya pensado un poco de forma deliberada y cuidadosa en cómo sacar lo bueno de la era de la pandemia, centrándose en las rutinas y los comportamientos (como las comidas más habituales en familia) que muy seguramente querrá mantener. Entonces, intente ir un paso más allá y pregúntese: ¿Qué es lo que ya no me sirve?

Durante la crisis de COVID, muchas parejas tuvieron que trabajar a tiempo completo y, al mismo tiempo, ser padres a tiempo completo, y eso fue francamente heroico. Pero en algún momento del camino, lo que antes era heroico pasó a normalizarse. Como resultado, muchas de las parejas hoy buscan menos ayuda de la que realmente necesitan o se sienten culpables cuando la necesitan. Tome decisiones prudentes sobre el cuidado que los niños realmente necesitan.

Tal vez lo anterior significara hacer que los niños permanezcan en el programa de cuidados posteriores de la escuela dos días a la semana para que pueda acudir a sus juntas de trabajo, o tal vez ahora que su pareja ha vuelto a trabajar a tiempo completo, decida usted ampliar el acuerdo de niñeras compartidas para cubrir también los viernes.

Trabajó usted, madre de familia, en casa durante más de dos años y nunca se perdió una llamada de Zoom, y mucho menos una fecha límite. Ahora, su empresa está esforzándose por volver a la oficina... y parece que le están pidiendo que renuncie a la única y preciosa herramienta que hace posible ser una madre que trabaja.El trabajo a distancia fue una bendición durante la pandemia y puede que siga siendo una herramienta poderosa y básica en el arsenal de los padres que trabajan, pero no es la única. Si un objetivo clave es estar disponible para sus hijos durante la hora de los deberes por la noche, quizás cambiar su horario o trabajar con un horario reducido pueda bastar. O un acuerdo de trabajo compartido podría permitirle días completos de descanso a la semana. Cuanto más amplia sea su forma de pensar, más probabilidades tendrá de poder crear la vida específica de padre o madre que desea.

Establezca sus metas a mediano y largo plazos de nuevo. Las escuelas cerraron, el trabajo era interminable y el aislamiento era agotador. Y para acumular la poca energía que le quedaba, aprendió a vivir un día a la vez, pero… ¡ahí se quedó! Olvido sus metas, lo importante era sobrevivir.

Pensar a corto plazo es una maniobra eficaz de autoconservación durante una crisis. Pero si sigue siendo ese su movimiento favorito, entonces se está haciendo un flaco favor, haciendo la vida más dura y abrumadora de lo que tiene que ser. Dedique algo de tiempo a reflexionar sobre cómo quiere que sea su vida profesional y familiar dentro de unos años y a observar a otros padres que trabajan a los que admira. Con el tiempo, sus objetivos como padre o madre que trabaja empezarán a cristalizarse de forma natural.

Cuando hable del trabajo con sus hijos, hágalo de manera positiva. Su hijo entra en segundo plano de una llamada de Zoom o empieza a competir por su atención mientras lee un mensaje urgente de su jefe, y usted responde: «¡Ahora no! Papá tiene trabajo ¡para hacer!» O les dice a los niños que "mamá no vendrá a cenar en casa esta noche" con un profundo suspiro. Cuando las responsabilidades del trabajo y la vida familiar chocan, como ocurrió con tanta frecuencia y crudeza durante la pandemia, es natural verlas y hablar de ellas en términos no positivos.

Pero intente dar la vuelta a las cosas y verlas desde la perspectiva de sus hijos. Lo han observado muy de cerca estos últimos años. Han visto su tensión y sus decepciones y han sido testigos de su mecha corta. A medida que los educa para que lleguen a su propia edad adulta, ¿son realmente esos los sentimientos y actitudes que quiere que asocien con el trabajo y la carrera? Hablar con los niños sobre un éxito laboral reciente, un momento del que se sintiera orgulloso o lo que lo llevó a su campo o función en primer lugar. Hágales ver algunas de las ventajas y la satisfacción que encuentra en su trabajo para que puedan empezar a imaginarse el suyo propio.

Pregúntese a qué otros hábitos de la era de la pandemia quiere aferrarse con firmeza y para siempre, y de cuales quiere alejarse a partir de hoy. Confíe en sus instintos. Esto es su vida, su carrera y su familia.

[email protected]