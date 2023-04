SU PASIÓN ES EL CINE

Hacer cine le apasiona, se siente cómodo en ese medio de expresión artística. Eso lo refleja en su sonrisa y hasta en su comportamiento.

El actor español, Manu Vega, habló en exclusiva con El Siglo de Torreón del estreno hoy de la película Con los años me quedan, a través de la plataforma Prime.

Durante la charla efectuada vía Zoom desde Los Ángeles, California, la cual permitió ver las reacciones de esta promesa española, Manu reafirmo su amor por el Séptimo Arte.

"A los 11 años tuve una participación especial en la película Mujeres en el parque, de Felipe Vega. Luego empecé a estudiar arte dramático. Hice bastante teatro clásico, pero creo que el haber hecho dicha cinta fue el germen que me impulsó a realizar cine.

"El cine a mí me llega de otra manera, y me toca de diferente forma. Le guardo respeto al teatro y es mi soporte, pero el cine es lo que me ocupa y lo que me apasiona", comentó.

Vega, quien pertenece a una nueva generación de actores españoles que se está abriendo camino en el plano internacional, se mostró entusiasmado de que el público de México y Latinoamérica puedan ver desde este viernes la cinta Con los años que me quedan, en donde también figuran Michelle Rodríguez, Aislinn Derbez y Regina Blandón.

"Estoy deseando que la vean y que les guste. Es una cinta muy entretenida que cuenta la historia de 'Macarena' (Regina), una chica que se marcha de España a Los Ángeles con su familia persiguiendo el sueño americano. Tras años de intentarlo, su padre se encuentra sumido en deudas y tendrá que emprender un viaje por carretera de Los Ángeles a México para buscar soluciones".

Y es justo en ese trayecto, en donde el personaje de Manu, llamado "Lu" entra en acción y vive junto a "Macarena" intensas aventuras.

" 'Lu' es el chico que conduce el coche en este sueño. Algo que comparten todos los personajes en común es esa lucha por concebir proyectos en un país que no es el suyo. 'Lu' al igual que 'Macarena' se marcha a EUA persiguiendo sus ideales y buscando respuestas a muchas preguntas de su identidad y orígenes".

Con una sonrisa de oreja a oreja, mencionó que cuando leyó el guion de esta cinta dirigida por Frank Araiza, no dudo ni tantito en aceptarla.

"En este y todos los proyectos el guion es lo principal. La historia tiene mucho sentido y tiene bastantes componentes especiales. Tiene giros inesperados; ahora, también el personaje que me dieron es de una dimensión muy grande y además me identifiqué con él en muchas cosas, yo también me marché de España, primero a México y luego a Estados Unidos".

Por otro lado, Manu externó que en los últimos años no ha parado de trabajar y espera continuar así.

"Incluso en pandemia hice una película con Maite Perroni y Óscar Jaenada y también se ha estrenado en España, Lobo feroz, y se ubica entre las más vistas; espero que pronto se vea en México".

El actor se sinceró y dijo que una llamada cambió su destino y lo motivó a dejar su nación de origen para venirse a Tierra Azteca y posteriormente radicar en Estados Unidos.

"Lo de México fue una fortuna. Yo estaba allá de ocio y a raíz de una llamada y unas reuniones me salieron trabajos como El juego de las llaves. Dejar España ya estaba en mis planes, lo que no sabía yo era cómo se iba a producir ese cambio porque yo estaba trabajando en España y a todos los actores nos da cierto miedo marcharnos de nuestro país cuando las cosas están funcionando bien".

Vega informó que siente una gran admiración por el actor mexicano Gael García Bernal y directores como Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu. Espera trabajar algún día con ellos o realizar un filme similar a Ya no estoy aquí (2019).

"Me encantaría laborar con Gael, sería un gusto. México tiene directores maravilloso como Alejandro y Guillermo. Hay una película mexicana que me fascina y está en Netflix, se llama Ya no estoy aquí, de Fernando Frías".

Tras promover Con los años que me quedan, Manu comentó que en estos meses viajará entre Los Ángeles, Ciudad de México, Madrid y Santo Domingo.

"Tengo nuevos proyectos. Será un año de estar con la maleta para arriba y para abajo. Creo que seré un ciudadano del mundo muy estresado".