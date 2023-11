Su misión de vida es hacer

La comedia le abrió las puertas a María Alicia Delgado, quien ha formado parte de la historia de la TV mexicana, desde programas como Anabel o El tesoro del saber, hasta ¿Tú crees?, su proyecto más actual.

"Lo que mejor se me da es la comedia. Me ha permitido tener una conversación con el público muy linda, porque en todos estos años muchas personas se me han acercado para darme las gracias por haberlas hecho reír, y eso ha sido muy importante. Agradezco haber venido al mundo para hacer reír al público", dijo la actriz en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

Al tocar sus programas del pasado, recordó justamente El tesoro del saber, que tantas lecciones le daba a los niños de décadas pasadas y lamentó que en la actualidad no existan proyectos como ese.

"Hace poco me mandaron unas fotos donde estoy yo, Armando de Pascual que era mi abuelo en El tesoro del saber y estaba Ricardo de Pascual que hacía de espantapájaros. Todos los actores hacíamos las voces de los personajes.

"Se extrañan esos programas, deberían retomarlos porque los niños se enganchan con los celulares o las tablets, entonces se limita mucho la capacidad de ampliar el conocimiento que pueden tener los niños", explicó.

En ese sentido, la regiomontana expresó que considera bastante negativo que hoy en día los infantes pueden ver lo que sea en Internet.

"Por eso hay tanta agresión ahora por parte de los niños. Hay muchas cosas en la red que estimulan los malos comportamientos, incluso, lo vemos en los videojuegos", recalcó.

Vía telefónica, María Alicia agradeció el cariño que le han dado los laguneros y las personas de todas partes de México, Latinoamérica y Estados Unidos.

"Contar con la aprobación y el cariño hacia mi trabajo es un milagro y en verdad que cada que lo reafirmo me doy cuenta de que todo esfuerzo ha valido la pena. Hace poco estuve en una obra y al terminar, los aplausos de los espectadores me hicieron llorar".

María Alicia no solo ha dominado el género de la comedia, también ha hecho drama, y es que los actores deben estar preparados para cualquier reto.

"Un actor le tiene que entrar a todo. La preparación que nos dan como actores es para todo, no para un género, sin embargo, la comedia ha sido muy noble conmigo".

La emoción embargó a Delgado cuando dio los detalles de la segunda entrega de ¿Tú crees?, que comenzará mañana por Las Estrellas a las 20:00 horas.

"Les adelanto que esta segunda temporada está muy divertida, hay muchos cambios para bien. Viene cosas muy buenas, ojalá que nos vaya muy bien",

En la trama, la artista encarna a "Dora", una mujer que se ha ganado el cariño de la audiencia por su simpatía.

"Ella hará cosas que no se imaginan. Ya verán lo que pasará con ella y los demás personajes a partir de este domingo".

Celebró Delgado que ¿Tú crees?, le permitió volver a la pantalla chica en horario estelar y en domingo familiar.

"Ya me hacía falta volver a la pantalla chica. Me gusta bastante mi trabajo. El equipo es genial, todos nos llevamos de maravilla y eso se reflejará en cada capítulo".

Como se sabe, Jorge Ortiz de Pinedo y sus hijos, Óscar y Pedro, son los creadores de este proyecto. Para María Alicia, es un honor laborar con ellos.

"Hace mucho tiempo empecé a laborar con Jorge con un programa que se llamaba La tía de las muchachas y después hicimos otras cosas. Jorge es muy creativo y donde pone el ojo, pone la bala. Óscar es el encargado de los libretos y Pedro es el productor. Yo los quiero mucho", resaltó.

Por último, la actriz pidió a los laguneros que no se pierdan el estreno de ¿Tú crees?

"A toda mi gente de la Comarca Lagunera les pido que no dejen de ver los nuevos capítulos. Se la van a pasar muy bien, se los prometo".