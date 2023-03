A lo largo de 40 años de carrera, Teo González solo puede decirle, "gracias" al público que ha estado con él siempre y que siempre llena sus presentaciones, como la de anoche en el Teatro Nazas que lució muy concurrida.

González visitó El Siglo de Torreón para hablar de su trayectoria y agradecerles a los laguneros su aceptación.

"Les agradezco con alma, vida y corazón el trato que siempre me han dado. Me dicen que si estoy haciendo la gira de los 40 años y les digo que sí, solo que no es una gira de celebración, sino de gratitud, primero a Dios por esta carrera, luego al público y a todas las personas que han tenido que ver mi carrera como comediante".

González recordó que desde hace muchos años viene a la Comarca Lagunera. Ha actuado solo, con Jorge Falcón o con Rogelio Ramos, y en todo momento el público local lo ha acompañado.

"Desde que venía yo solo he tenido una buena respuesta, no solamente en el teatro, también en la Feria, en los teatros del pueblo y siempre con respuesta grata, lo agradezco de todo corazón".

En la charla, en la que aprovechó para mostrar su gusto por "Batman", tan es así que traía una chamarra del encapuchado, reveló más de los inicios de su carrera.

"Empecé hace 40 años, no hacía stand up comedy, me sentaba, hacía mis shows sentado porque me daba miedo ponerme de pie. Inclusive agarraba una guitarra y era como una muleta para caminar en el escenario", mencionó.

El nacido en León, pero adoptado por Guadalajara, dio a conocer que a pesar de que se ha renovado su comedia, la gente no olvida sus primeros chistes.

"Me he hecho viral cuando no había oportunidad de hacerse viral, se hizo viral el chavo fresa que va a misa, la gente se pasaba el video. La gente me pide los chistes que ya se sabe, es bonito porque los quieren escuchar", externó.

En el encuentro, González también detalló cómo fue que nació su famosa expresión de "Mic, mic".

"Había un comediante chileno, Lucho Navarro, muy querido también en México, que en sus rutinas hacía sonidos, y yo decía qué padre aderezar los chistes con sonidos, entonces yo me inspiré en él. "Mic, mic", para todo lo usaba y se convirtió sin querer en parte de mis shows, la gente me ve en la calle y me dice 'ese mi Teo, mic mic'", relató.

El artista comentó que hasta ahora él no ha sido criticado por sus chistes, como le ha ocurrido a ciertos de sus compañeros, sin embargo, al respecto pidió tolerancia a las personas.

"Invitaría a que la gente no se sintiera tanto porque la comedia siempre ha sido una farsa, no es realidad. Siempre nos hemos reído de hacer algo chistoso de lo que pasa.

"Hay una fórmula que dice, tragedia más tiempo, igual a comedia. Los mexicanos tenemos la habilidad de reírnos hasta de nuestras propias tragedias".