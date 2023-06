¿Stray Kids le quitará el trono a BTS?

Desde hace algunos años, el K-Pop ha copado el mundo y los BTS se coronaron los reyes absolutos de este ritmo que nació en Corea. Pero en la marea de bandas que han salido a la luz, una de ellas está acaparando la escena musical a paso firme. Ellos son los Stray Kids.

La revista TIME eligió el tema Back Door como una de las mejores canciones de 2020, posicionándolos como una de las bandas más prometedoras de la década. Además, la banda pasó por la lista de Billboard 200 con su tema Maniac.

El grupo surcoreano, integrado por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N. está en la cresta de la ola y lo demostraron con la exclusiva presentación en el late night show de Jimmy Kimmel, en donde interpretaron Maniac.

Stray Kids logró superar a BTS y SEVENTEEN al vender 4.93 millones de copias de su nuevo disco 5-Star. Este ha sido el mayor monto alcanzado en la historia. Las fanáticas están eufóricas en las redes sociales y con miles de mensajes en las redes sociales, le han declarado la guerra a las ARMYS, el fandom de BTS.

ESPECIAL: SEVENTEEN

ESPECIAL: BTS

STRAY KIDS, UNA BANDA ÉPICA

El 27 de abril, Stray Kids publicó un tráiler que volvió locos a los fans. La banda surcoreana no solo anuncia su regreso con "5-STAR", que se estrenará el 2 de junio, sino que el video, los presenta de una forma particular y electrizante.

En el video, de corte cinematográfico, Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmi e I.N se presentan como en el popular juego coreano 'I am ground'.

De acuerdo con la Lista de Ventas Globales de Álbumes 2022, publicada por la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI, según sus siglas en inglés), la organización que representa los intereses de la industria discográfica en todo el mundo, los álbumes de artistas de K-pop ocuparon ocho de las diez posiciones principales.