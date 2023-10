Stephanie Salas hará una tarea 'nada fácil' en la boda de su hija Michelle

El pasado 7 de mayo, Michelle Salas, la hija de Luis Miguel y la actriz Stephanie Salas, anunció a través de una entrañable imagen en sus redes sociales su compromiso con el empresario Danilo Díaz. Desde ese momento, las personalidades han sido objeto de interrogantes por parte de los medios acerca de los pormenores de la celebración. Uno de los temas que suscita mayor curiosidad es si "El Sol" acompañará a la modelo en su día especial.

Hasta el momento, Salas ha confirmado que toda su familia está invitada a la boda. Aunque es consciente de que los compromisos laborales a veces pueden ser un obstáculo, dejó en claro que sus seres queridos ocupan un lugar especial en su corazón y pensamientos, lo que sugiere que el intérprete de "La Bikina" podría no estar presente. Esto suscita la pregunta: ¿Quién tendrá el honor de llevarla al altar?

Resulta que en una entrevista realizada en el programa "Hoy", Stephanie reveló que será ella quien acompañará a Michelle en su camino hacia el sí.

"Estoy contenta, estoy muy contenta, estoy nerviosa también, no sé, me voy a desmayar o algo, como que a veces tengo esos sentimientos, ¿cómo se le hace?, ¿cómo entras a dejar a un hijo al altar?, no es nada fácil, pero muy contenta", expresó.

Salas admitió que no conoce todos los detalles de los preparativos de la boda, ya que se entera de ellos gradualmente. No obstante, está segura de que la boda tendrá lugar este 2023 y añadió: "Sí es este año, no quiero soltar a mi hija".

Tras ello, la famosa reiteró su compromiso de llevar a su hija al altar, considerándolo una responsabilidad evidente de una buena madre de familia.

"Yo creo que eso ya es como un poco evidente ¿no?, una es buena madre de familia y yo creo que así tiene que ser, no hay más", sentenció.

En lo que respecta a la presencia de Silvia Pinal en la boda, Michelle confirmó recientemente la versión de su abuela Sylvia Pasquel. Debido a la avanzada edad de la legendaria actriz y las dificultades logísticas de su traslado, no podrá estar presente en la fecha especial. Michelle expresó su deseo de que su abuela se sienta cómoda y planea sorprenderla junto con la familia.

En respuesta a esto, Stephanie compartió en la misma entrevista con "Hoy" que tuvo lugar una reunión muy íntima en la que Silvia Pinal impartió su bendición a los futuros esposos. Describió el encuentro como un momento hermoso y emotivo. Aseguró que su abuela adora a Michelle y se mostró optimista sobre la relación en desarrollo entre ambas familias.