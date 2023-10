Spider-Man: No Way Home se podrá disfrutar en Amazon Prime

"Spider-Man: No Way Home" ha sido uno de los mayores éxitos del Universo Cinematográfico de Marvel, tanto en términos de recaudación en taquilla como en la recepción crítica y ahora llega a Amazon Prime.

La película logró una impresionante cifra de 1.916 millones de dólares en la taquilla internacional y ha sido muy bien recibida por la crítica y el público. Rotten Tomatoes le otorga un sólido 93% de aceptación, y las audiencias en general le dan un abrumador 98% en base a más de 25 mil reseñas certificadas en la página.

La historia se desarrolla tras los eventos de la película anterior, en la que la identidad secreta de Spider-Man fue revelada al mundo por Mysterio. En "No Way Home", Peter Parker se ve obligado a lidiar con las consecuencias de esta revelación y busca la ayuda del Doctor Strange para hacer que el mundo olvide su secreto utilizando la magia. Sin embargo, las cosas no salen como se esperaba y el multiverso se ve afectado, lo que resulta en la llegada de villanos de otros universos.

La película le dio a los fanáticos todo lo que esperaban y más, significando uno de los mayores éxitos del UCM en el momento que se estrenó. Y es que presenta una impresionante variedad de villanos que se dieron a conocer en las sagas de Andrew Garfield y Tobey Maguire, incluyendo al Duende Verde, Doc Ock, Electro, Sandman y El Lagarto.

La película es una montaña rusa de acción y emoción, a medida que Spider-Man se enfrenta a estos adversarios poderosos... y los más esperados aliados.

"Spider-Man: No Way Home" destaca por el sólido desempeño de su elenco, especialmente Tom Holland, quien interpreta a Peter Parker. Willem Dafoe brilla como el Duende Verde, y la sorpresa de ver a Maguire y Garfield, las versiones anteriores de Spider-Man emocionó a los fanáticos en todo el mundo.

La buena noticia para los amantes de Spider-Man es que "Spider-Man: No Way Home" estará disponible en Amazon Prime Video a partir del 22 de octubre.