El actor Ramiro Tomasini, tiene dividido su corazón entre México y Argentina; habla del final de Pienso en ti

Hace más de 10 años arribó a México, sin imaginar que se volvería su segundo hogar.

El actor argentino, Ramiro Tomasini, se encuentra como pez en el agua en la República Mexicana, en donde llegó para emprender varios proyectos, el más reciente, la telenovela, Pienso en ti.

"Llevo más de una década aquí en México. Tengo una conexión especial con México. Hace varios años que me siento en casa, que me siento uno más. Cuando voy de visita a Argentina, me doy cuenta de que estoy fuera de casa, que más allá de que ahí están mis raíces; mi casa, mi hogar, están en México.

"Siempre digo que soy como un híbrido, soy un 'argicano', que llegó muy morrillo y terminó de formarse como hombre y persona. ´Este país me ha dado la oportunidad de continuar en la TV en varias televisoras", dijo en entrevista con El Siglo de Torreón.

Ramiro charló con este diario a propósito del final de la telenovela, Pienso en ti, que ocurrirá 23 de junio por Las Estrellas.

"Estamos muy contentos con la respuesta del público. Estamos felices con el trabajo que hemos hecho y que además, hemos disfrutado", mencionó.

En la trama, Tomasini encarna a "Max", un músico que ama su labor y que es uno de los grandes amigos del personaje protagonista de Dulce María.

"En esta oportunidad, tuve la chance de vivir estas pasiones en un mismo trabajo que son la actuación y la música. Hace mucho tiempo que toco instrumentos como la guitarra y poder unirlo a la actuación fue un privilegio enorme".

Mencionó Ramiro que algo que le ha emocionado bastante es que tiene similitudes diversas con "Max".

"Tenemos muchas coincidencias. Hasta en la historia de ambos. Él deja su lugar de origen en búsqueda de sus sueños, algo que yo hice también".

En la entrevista, Ramiro aprovechó para darles las gracias al productor, Carlos Bardasando, por darle la oportunidad de ser parte de Pienso en ti.

"Carlos es un productor espectacular con el que ya había trabajado en varios proyectos. Soy un afortunado de que me haya escogido para encarnar a 'Max'", externó.

En cuanto al elenco de esta historia original, Ramiro mencionó que la mayoría de los actores tienen algo que ver con la música, como Dulce María y David Zepeda.

"Es un elencazo. La producción eligió actores y actrices que tienen conexiones con la música. Eso ha creado un ambiente lleno de respeto entre nosotros".

Tras finalizar Pienso en ti, el artista informó que seguirá trabajando en otros proyectos.

"Gracias a Pienso en ti, se han abierto muchas puertas, hemos recibido propuestas y estamos analizando cuál es lo mejor. Estoy en un momento en donde tengo que tomar una gran decisión. Estoy agradecido con lo que viene", dijo.

Por otro lado, el actor reveló cuál fue el detonante que lo llevó a seguir el camino de la actuación.

"Recuerdo que mis hermanas y yo estábamos viendo la televisión y recuerdo cuando señalé al aparato de TV y dije 'yo puedo hacer esto'. Fue algo muy loco y del momento y nunca se me ha olvidado. Toda la vida me estuve preparando para esto sin darme cuenta".