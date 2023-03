La mexicana Kimberly Loaiza sorprendió a sus fans en redes sociales luego de aparecer con un cosplay de la Princesa Peach de Mario Bros, claro en una versión más sexy.

Y es que el nuevo tema musical de la influencer mexicana tiene una ambientación muy geek y gamer.

La nueva canción de Loaiza lleva por nombre Game Over, en el videoclip vemos a Kimberly como un personaje de arcade al estilo de Street Fighter.

En otro momento del video aparece como la princesa Peach de Mario Kart.

Por si fuera poco, la canción hace referencias a varios videojuegos como League of Legends y The Legend of Zelda.

'Soy tu videojuego favorito', Kimberly Loaiza se convierte en la Princesa Peach en su video de Game Over