'Soy terco y necio'

Yahir tiene muchas razones para celebrar: Está en las obras Vaselina y Mentiras, y además volverá pronto a Torreón, ciudad que recuerda con bastante cariño por diversos motivos.

Y es que el exacadémico fue testigo de la apertura del Territorio Santos Modelos en noviembre de 2008, además de que es un ferviente seguidor del Santos Laguna, que recién se impuso 3 a 1, ante los Xolos de Tijuana.

"Me acuerdo de toda la emoción del Estadio Corona nuevo, de todo lo que se vivió ahí. En Torreón conocí a Ricky Martin. El lado norteño que tenemos siempre sale a relucir", mencionó en entrevista con El Siglo de Torreón.

El sonorense platicó con esta casa editora vía Zoom acerca de su visita a Torreón con Mentiras el 17 de octubre al Teatro Nazas y de cómo ha logrado encontrar un equilibrio entre su lado personal y profesional.

"Ahí estaremos en La Laguna con dos funciones de Mentiras, en el Teatro Nazas. Estoy emocionado porque hice la gira de Mentiras hace 10 años y ahora estar de vuelta y que nuestra primera presentación en provincia sea en Torreón, me tiene muy, muy feliz.

"Me toca compartir el proyecto con María León, a quien quiero mucho porque hemos estado juntos en diversos proyectos. Mentiras tiene grandes canciones, si yo me quedara con algo para siempre con la música, sería con esas grandes baladas de los ochenta", sostuvo.

La obra también se caracteriza por tener ciertas dosis de comedia, algo que recae bastante en el personaje que hará María León, "Lupita".

"Fíjense que había estado con María, y la verdad es que yo la veía como en 'Daniela', la más fresa, yo la veía ahí, nunca me imaginé cuando me dijo 'Voy de Lupita', dije, 'órale, va'. Cuando me tocó la primera función con María de 'Lupita', no saben qué diversión, y es que es muy talentosa".

En la trama, Yahir encana a "Emanuel", quien es primo de "Manuela" y ha tenido idilios con las demás protagonistas, a las cuales enamoró con "mentiras".

"Sin duda, Mentiras es una de mis obras favoritas y mi rol implica retos y eso me gusta. Tengo que estar al borde de la concentración todo el tiempo", mencionó.

Durante la charla que dio a El Siglo, Yahir, mencionó que nunca olvida a lagunera Hiromi Hayakawa, quien fue parte esencial a lo largo de bastantes años de Mentiras.

"Me tocó compartir con Hiromi hace 10 años. En paz descanse, ella bien talentosa. Justo recién estoy haciendo doblaje y recordé que ella también prestaba su voz a varios personajes".

Por otro lado, el también actor informó que el trabajo no lo ha abandonado en este 2023, y espera continuar así los siguientes meses.

"Hemos estado componiendo también y alistando una gira nueva. Estamos en los 2000's Pop Tour. Siento que he encontrado el camino de la disciplina. Mi manager está tras de mi exigiéndome todo el tiempo y está bien porque me gusta laborar de esa manera".

Yahir Otón Parra se sinceró. Comentó que gracias a su "terquedad" y perseverancia, ha logrado sobrevivir en este mundo del espectáculo en el que todo avanza muy rápido, tal y como ocurre en la vida misma.

"Soy bien terco y necio. Me enfoco todo el tiempo en mi familia y en mi tierra. Algo que me emociona es volver a mi ciudad y platicarle a mi gente mis proyectos, me fascina tomarme una cerveza con mi papá mientras le cuento lo que ando haciendo. Siempre estoy tratando de ser mejor como artista". Reconoció el cantante que sí le gustaría volver a algún proyecto de La Academia, pero jamás en la conducción.

"Como presentador no volvería. Me encantó la conducción, pero me agarró muy de pronto. Agradezco que hayan pensando en mí, creí que iba a poder con el reto. Fueron más los momentos que sufrí que los que gocé.

"Me hablaron un jueves para conducir un domingo, igual con algo más de tiempo, me pude haber preparado mucho mejor. La Academia cambió mi vida, y no porque me haya dado fama, si no que ahí me enseñaron a trabajar y a disciplinarme".