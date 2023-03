Sostiene AMLO que habrá continuidad a su movimiento

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que rumbo a 2024 no hay nada que temer porque habrá continuidad con cambio y quien resulte abanderado de su movimiento aplicará la misma política en favor del pueblo.

Al celebrar el 85 aniversario de la Expropiación Petrolera, ante un Zócalo repleto y frente a las corcholatas presidenciales —Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López—, pero con la ausencia de Lázaro Cárdenas Batel, nieto del general Lázaro Cárdenas y quien fuera su coordinador de asesores, el Presidente exclamó:

"Estoy convencido que cualquiera de los aspirantes que resulte triunfador en la encuesta para elegir al candidato de nuestro movimiento aplicará la misma política en favor del pueblo y en favor de la nación. Está asegurado en la continuidad con cambio, no hay nada que temer. Eso sí, tenemos que mantenernos unidos, mirando siempre hacia el porvenir y la felicidad de nuestros semejantes".

A sus adversarios, el Mandatario les advirtió que "hagan lo que hagan" no regresarán al poder los oligarcas porque continuará prevaleciendo en el país una auténtica y verdadera democracia.

"Debemos tener fe en la sabiduría y en la lealtad del pueblo, el pueblo no traiciona. Recordemos que el triunfo de la reacción, como decía Juárez, es moralmente imposible", aseveró.

Llamó a sus simpatizantes a no zigzaguear y seguir anclados en sus principios porque no se permiten las medias tintas, y "no aceptaremos nunca que en México se imponga una minoría a costa de la humillación y empobrecimiento de las mayorías".

En su discurso de una hora y tres minutos, ante su gabinete legal y ampliado, legisladores y gobernadoras de Morena, y sus aliados, el Jefe del Ejecutivo se refirió a la polémica que hay con legisladores republicanos de Estados Unidos por el combate al fentanilo por grilla y con fines electoreros.

Refirió que si México no detiene el tráfico de ese opioide propondrían al Congreso de Estados Unidos que soldados estadounidenses ocuparan nuestro territorio para combatir a la delincuencia organizada.

"Primero, quiero dejar de manifiesto que ya no es el tiempo de Felipe Calderón y de [Genaro] García Luna, ya no es el tiempo de los vínculos turbios entre el gobierno de México y las agencias del gobierno de Estados Unidos. Ahora no hay simulación y de verdad se combate a la delincuencia organizada y de cuello blanco porque no existen relaciones de complicidades con nadie".

Les recordó "a esos políticos hipócritas" que México es un país libre, no una colonia o protectorado de Estados Unidos.

"Podrán amenazarnos con cometer cualquier atropello, pero jamás, jamás permitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de nuestra patria. Cooperación, ¡sí!; sometimiento, ¡no!, intervencionismo, ¡no!", arengó.

Destacó que se está garantizando la soberanía petrolera del país y que en 2024 no se comprarán gasolinas, diesel ni otros petrolíferos en el extranjero, porque se va a procesar toda nuestra materia prima.

Para ello se fortaleció a Pemex y la CFE, encargada de administrar la industria eléctrica y, recientemente, se nacionalizó el litio, mineral estratégico.

La ceremonia comenzó con un minuto de silencio en homenaje al periodista Carlos Payán Velver, fundador de La Jornada, quien falleció el viernes pasado.

El presidente López Obrador destacó que entre las cualidades del general Lázaro Cárdenas del Río es que se apoyó en los de abajo para hacer realidad su transformación, pero también enfrentó una fuerte oposición.

En ese contexto, recordó que el PAN nació criticando la expropiación petrolera; "digo esto en el Zócalo porque no miento, hablo con la verdad", dijo.

El Mandatario señaló que una de las principales enseñanzas de la expropiación es que sólo con el pueblo, sólo con el apoyo de las mayorías, se puede llevar a cabo una transformación popular para hacer valer la justicia y enfrentar a los reaccionarios que se oponen a perder privilegios.

Mitin

Algunos de los puntos más destacados del discurso.

El aspirante que gane la encuesta de Morena para elegir al candidato en 2024 aplicará la misma política en favor del pueblo.

México logrará la autosuficiencia en combustibles este año.

Se ha logrado reducir el homicidio en 10%, el huachicol en 92%, el feminicidio en 28%, y el secuestro en 76%.

Programas federales alcanzan a más de 25 millones de personas con una inversión de 600 mil mdp.