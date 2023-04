Sortearán preguntas de ciudadanos en debate

La ciudadanía envió 615 preguntas a los candidatos a la gubernatura de Coahuila mediante la plataforma web que dispuso el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) para ello.

Leticia Bravo, presidenta de la Comisión Temporal de Debates, dijo que cada una de las preguntas fueron analizadas por la comisión para retirar las que no cumplieran con criterios como el que no llevaran palabras altisonantes o calumnias, estereotipos de género, que no fueran capciosas, impertinentes ni coactivas, o que fueran poco claras.

"Se eliminaron y se hizo un filtro para dejar las preguntas viables para que el día del debate se pongan en una pequeña urna y los moderadores, de ahí, al azar, saquen las preguntas del público", comentó.

Como se informó oportunamente, el primer debate para los candidatos a la gubernatura será este domingo 16 de abril en Torreón, pero en esta ocasión, los ciudadanos podrán participar con la propuesta de temas a abordar, mediante una plataforma web, algo que nunca se había hecho en el estado. Se contempla un segundo debate, que se llevará a cabo el 01 de mayo en el Museo del Desierto, en la ciudad de Saltillo.

Hoy se realizará el primer debate entre los candidatos a la gubernatura de Coahuila, dentro del proceso electoral local 2023, en el que ya confirmaron su participación Manolo Jiménez, de la Alianza Ciudadana por la Seguridad (PAN-PRI-PRD), Ricardo Mejía del PT, Lenin Pérez de la coalición Rescatemos Coahuila (UDC-PVEM) y Armando Guadiana de Morena.

Será a las 18:00 horas en el teatro Nazas, en Torreón, y será transmitido por las redes sociales del Instituto.

Los temas que se van a abordar serán finanzas, rendición de cuentas y transparencia; agua y desarrollo sustentable; educación, niñez y juventudes. Se sorteó el orden de participación, la intervención inicial, los segmentos desarrollados, la intervención del cierre y la ubicación de los candidatos en el escenario. La transmisión será por las plataformas de Facebook y YouTube del IEC, así como en señal satelital para que estaciones de radio puedan transmitirlo en vivo.

Habrá público asistente que se dividió en invitaciones que se entregaron a los candidatos y partidos, así como organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas y grupos de jóvenes.