Sorprende resultado de cirugía en la nariz de Vicente Fernández Jr.

Vicente Fernández Jr. aprovechó una operación pendiente para corregir un problema de respiración para someterse a una cirugía estética en búsqueda de estilizar su nariz, reveló su novia, la influencer Mariana González, luego de que hace unos días subiera una historia de Instagram donde su pareja estaba recostado en una cama de hospital, lo que encendió las alertas y preocupación en redes sociales.

Desde que el primogénito del “Charro de Huentitán” y la empresaria comenzaron su relación, no se despegan uno del otro, por eso, no es sorpresa que González acompañara a Vicente Jr. a la operación a la que fue sometido hace unos días y como es muy activa en redes sociales, la joven compartió una fotografía en la que el cantante lucía en estado delicado, lo que generó preguntas entre sus seguidores.

Por ello, la originaria de Jalisco recurrió a su cuenta de Instagram para aclarar cuál había sido el motivo que llevó a Fernández a visitar el quirófano, descartando cualquier problema de salud grave. Mariana compartió con sus más de un millón de seguidores que desde que su pareja tuvo una fuerte caída cuando montaba a caballo, presentaba algunas dificultades para respirar, sobre todo, mientras dormía pues roncaba en exceso.

"Voy a explicar lo que le sucedió, como pueden ver no trae ningún derrame, ningún hematoma ni muchos menos", así fue como comenzó su mensaje la influencer de 40 años. "Hace un tiempo se dio un golpe con un caballo, hace años, años, años y no se lo arregló. A veces en la noche medio roncaba, no respiraba bien", prosiguió.

Sin embargo, al no considerarlo como una situación de gravedad, Mariana contó que el intérprete de 59 años dejó que pasara el tiempo y fue hasta ahora que tomó la decisión de ser operado, por lo que también aprovechó para que, durante su paso en el quirófano, también fuera intervenido estéticamente, en búsqueda de una nariz mucho más estilizada.

Fue así como González disipó los rumores de que su pareja estaba delicada de salud, pues en los días recientes, circularon encabezados que informaban acerca de su inesperada hospitalización y destacó que Vicente se encuentra bien y preparado para ver el resultado de su nuevo perfil, ya que fue operado por el doctor Pedro Alemano Torrino, el mismo cirujano que ha tratado a González y sus hermanas anteriormente.

En el video donde aclaraban la situación, Mariana graba a su pareja mientras este degusta lo que pareciera ser su desayuno y le pide que coloque su rostro en diferentes ángulos para que sus fans puedan apreciar el resultado, con el cual parece haber quedado muy satisfecho el cantante, pues su novia reveló que estaba pensando seriamente en la posibilidad de someterse a una liposucción, aunque después echo a reír asegurando que se trataba tan sólo de una broma.

Mariana es una de las más entusiasmadas con el cambio de apariencia de Vicente Jr., pues no escatimó en halagarlo a la hora de expresar lo bien que le parece que luce:

"Ponte de lado, vean ¡qué lindo!, de hecho, le tuvieron que sacar el cartílago", detalló. "Obviamente va a quedar como pi*** Ken".

Mariana y Vicente Jr. están comprometidos desde diciembre del año pasado y en abril, cumplen tres años desde que dieron comienzo a su relación.