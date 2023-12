Son navidades

La Navidad se encuentra presente en el cine, las plataformas, la televisión o la música, pero también en las historietas.

Tanto Marvel como DC han dado a conocer en las últimas décadas cómics de sus héroes y villanos que se desarrollan dentro de las fiestas decembrinas.

Aquí le presentamos algunos de los tantos títulos en los que "Superman", "Wonder Woman", "Spider Woman" o "Spider-Man" han celebrado o luchado en plena Navidad.

DC COMICS

En marzo de 1978, DC publicó la historieta Batman and Plastic Man: The Night the Mob Stole Xmas!

Crimen, aventuras y acción se unen en la trama de este "cuento" en el que "Batman" descubre que las decoraciones más tradicionales de Navidad de Ciudad Gótica han sido robadas, aunado a ello su compañero, "Plastic Man" es secuestrado.

"Bruce Wayne" localiza al "Hombre Plástico". Los dos se aventuran a combatir a los villanos que buscaban arruinar la Navidad. Su misión se vuelve un éxito y la magia de Santa se esparce por Gotham City.

Entre 2001 y 2002, ya que las fechas de llegada de los cómics cambian en cada país, la Liga de la Justicia protagonizó el cómic JWas the Fight Before Christmas.

En este número, Mark Waid narra cómo "Plastic Man" inventa una historia para su sobrino acerca de la existencia de Santa Claus y además le dice que es miembro de la Liga.

Jamás imagina, que "Martian Manhunter" usa la imagen de Papá Noel y junto con "Linterna Verde" hacen realidad el cuento.

Christmas with the Super-Heroes Vol. 1 y Vol. 2 fueron compilados especiales que lanzó DC, los cuales reúnen historias navideñas de "Black Canary", "Titans", "Justice League", "Superman" o "Wonder Woman".

En noviembre de 2011, los fanáticos y los críticos de "El Caballero de la Noche" quedaron fascinados con la novela Batman: Noel, tan así que fue elogiado por The New York Times.

Inspirado en el clásico inmortal de Charles Dickens, Un Cuento de Navidad, Batman: Noel presenta diferentes interpretaciones de "El Caballero Oscuro", junto con sus enemigos y aliados, en diferentes épocas.

En el camino, "Batman" debe aceptar su pasado, presente y futuro mientras lucha contra villanos desde la década de 1960 hasta las oscuras amenazas de hoy, mientras explora lo que significa ser el héroe que es. Los miembros del elenco secundario de "Batman" interpretan papeles análogos a los de Un Cuento de Navidad, como "Robin", "Catwoman", "Superman" o "El Joker".

El pasado 5 de diciembre, DC entregó en Estados Unidos Batman Santa Claus: Silent Knight, escrito por Jeff Parker.

En la trama, Santa Claus llega a Ciudad Gótica con el fin de investigar un crimen brutal previo a la Navidad. Con la ayuda de su antiguo alumno, "Batman", Santa se unirá a los héroes del Universo DC para corregir esa maldad o el mundo entero despertará con carbón en sus medias de Navidad.

MARVEL

Marvel ha sacado también una gran cantidad de especiales navideños que han hecho las delicias de los fanáticos.

Corría 1988, Marvel dio a conocer Daredevil número 253, ejemplar en el que se muestra cómo pasan la Navidad "Daredevil" y el malvado de "Kingpin". Se sitúa en la ciudad de Nueva York.

Un año después, la editorial decidió que el "Hombre Araña" de igual manera debía celebrar la llegada de Santa Claus. En el número 314 de The Amazing Spider-Man, "Peter Parker" y "Mary Jane Watson" buscan un hogar para pasar la Nochebuena luego de que fueran echados del apartamento donde vivían.

El hogar del fallecido Stan Lee publicó en 2005, Marvel Holiday, un tomo de colección, en el que Los Cuatro Fantásticos, los Hombres X y "Spider-Man" viven aventuras en épocas decembrinas.

Debido al éxito de tal ejemplar, Marvel presentó otro en 2011. Aquí "Spider-Man", "Wolverine", los "X-Men", "Nick Fury", "La Mole" y más personajes luchan contra diversas amenazas en plena Navidad.

Protagonizado por "Gwenpool", la historieta Gwenpool Holiday Special deslumbró a los fans en 2015. En la trama, "She-Hulk" hace una fiesta navideña que no sale como espera, "Ms. Marvel" entra en depresión y "Gwenpool" pasa por algo sin igual.

Merry X-Men Holiday Special vio la luz en 2018. En sus páginas, los lectores conocen cómo es la primera Navidad de "Rogue" y "Gambito" como pareja, "Wolverine" salva a una familia y "Kitty Pride" vive momentos de angustia al recordar a ciudadanos asesinados por los "Centinelas".