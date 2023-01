'Son los mismos haters', esposo de Gloria Trevi sale a su defensa tras ser acusada de red sexual

Ahora que Gloria Trevi se encuentra nuevamente en el ojo del huracán tras diversos escándalos de denuncias y supuestas campañas de desprestigio resultado de algunas acusaciones de abuso sexual infantil, fue su esposo Armando Gómez quien habló para defenderla y asegurar que están preparados para salir victoriosos ante cualquier problema.

En entrevista, durante su paso por la terminal dos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México señaló que las campañas en contra de la intérprete no sólo son en meses recientes sino que es algo que ha pasado siempre y sienten que todavía no se ha terminado de hacer justicia.

"Lo que sí es un hecho es que han perdido instancias, no querían presentarse durante 10 o 12 años y cada vez que hay un avance legal importante no sólo evaden eso, hay campañas de desprestigio, lastimando, inventando, estamos preparados para eso", señaló.

Aunque Gloria Trevi no quiso hablar con los medios de comunicación, sólo saludó con la mano, Gómez sí se detuvo unos minutos para hablar sobre este tema y mencionó que espera que sí se puedan ver las caras con las supuestas víctimas en los juzgados.

"Gloria, aunque es muy fuerte sí le duele esta situación, tenemos una investigación hecha y son los mismos haters, es la misma gente, el mismo círculo de 50 personas que son los que están, pero ella sigue ahí, le va muy bien, llena auditorios, está en Monterrey, está por terminar su gira", explicó.

"Han sido casi 12 años de que no han querido dar la cara, si estuvieran tan seguros de lo que dicen, que fue ella y que dijo: ¿por qué no van a la corte, ya? Es más, en una corte imparcial donde se puede demostrar y en Estados Unidos, como en México con las instancias no se juega, pero vayan ya, ya vayan, dejen de estar aventando youtubers, influencers, para estar dañando porque ellos no pueden".