'Somos los héroes anónimos de la industria', dice autor lagunero, Bruno Danzza

Desde hace unas semanas, quedó inaugurada en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, la exposición "El rostro del autor", misma que rinde tributo a los compositores mexicanos del pasado y el presente.

En esta muestra, figuran cuatro laguneros: Bruno Danzza, Miguel Luna, Carlos Lara y por supuesto Mario Domm.

El Siglo de Torreón estuvo en la CDMX para apreciar este homenaje y hablar justamente con uno de ellos, el creador de éxitos como Mírame o Mi error, mi fantasía...Bruno Danzza.

En una mañana en la capital de este país, llena de autos y de personas que buscan la mejor foto en el Ángel de la Independencia, llegó Danzza para charlar con este medio de su tierra. La exposición se ubica justamente entre el citado monumento y la Diana Cazadora.

Con una sonrisa de oreja a oreja arribó el lagunero, mostró su foto y comentó que se la tomó un paisano, Flavio Becerra.

El artista se mostró emocionado de formar parte de "El rostro del autor", proyecto creado para que la gente conozca quién está detrás de las canciones que forman parte del "soundtrack" de sus vidas.

"La Sociedad de Autores busca que la gente conozca cómo somos los creadores de las canciones que el mundo canta, porque siempre somos los héroes anónimos de la industria".

"Somos los que hacemos las canciones, que luego son éxitos en voces de los intérpretes y somos el eslabón menos reconocido visualmente, así que ahora nos pueden conocer".

La carrera de Bruno es extensa. Comenzó como cantante, y enseguida fue requerido para componer los temas del que sería el primer disco de solista de Edith Márquez, sin imaginar, que dos de ellos, Mi error mi fantasía y Mírame serían un "boom". Con el tiempo, el lagunero trabajó con más y más artistas, convirtiéndose un compositor respetado de la industria.

"El secreto es no dejar de producir, ni de promover y mucho menos de crear. El maestro Armando Manzanero una vez me dijo que los compositores no tenemos jubilación, que no podemos dejar de estar componiendo y tenía razón, aunque uno no quiera, a veces se me ocurre algo en el momento que sea y me pongo a escribir".

El oriundo de Torreón celebró que la exposición recuerde a grandes autores de todos los tiempos, desde Agustín Lara a José Luis Roma y por supuesto Juan Gabriel.

"Es muy bonito que se nos reconozca. 'El rostro del autor' es una muestra tanto de los compositores de la Época de Oro como de los que estamos vivos trabajando el tiempo. Es una gran labor que agradecemos mucho".

Mientras los autos, autobuses, motos y bicicletas, iban y venían sobre el Paseo de la Reforma; Bruno compartió cuáles son sus autores consentidos.

"Me voy mucho por José Alfredo Jiménez, Agustín Lara, Consuelo Velázquez. Son tantos, pero también una gran influencia para mí fue Juan Gabriel".

Por otro lado, el cantautor anunció que en septiembre dará un concierto en el Teatro Isauro Martínez y no lo hará solo.

"Será el 09 de septiembre. Estaremos Carlos Macías, Miguel Luna y yo. Estará padrísimo. Me emociona bastante estar en el Isauro, uno de los grandes orgullos de la Comarca. Comenzar esta gira en Torreón será muy poderoso, en especial para mí y para Miguel".

Algo que de igual manera emociona a Bruno es que le ha dado algunos temas al grupo lagunero, Vilax, que recién firmó Fonovisa Records para apoyar a sus integrantes en su proyecto.

"Primero sacaron la canción, Lo que tenías conmigo y ahora sacaron el tema que compuse con Adrián Navarro, No te apures. He escuchado varias veces a Vilax y considero que es un grupo que vale la pena seguir y apoyar".

Contento, anunció Bruno Danzza un cúmulo de planes, uno de ellos, de la mano de Rocío Banquells.

"Ella y su marido me buscaron con la idea de ver si podía generar unas canciones para un proyecto de ella, y terminamos haciendo una producción buenísima. Les vamos a presentar a una Banquells muy renovada".

El lagunero tenía que ir a atender un compromiso, no sin antes mencionar que, para volverse compositor, el talento es primordial.

"Hay que tener resistencia para ser compositor. Hacer canciones que le gusten a la gente, no se aprende en ninguna escuela, eso se debe traer, se nace con eso. La escuela sirve para pulir nada más".