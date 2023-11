Solo 50 % de carreteras federales libre de peaje están en buen estado en Durango

El delegado estatal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Ángel Sergio Dévora Núñez, confirmó que solo el 50 por ciento (%) de las carreteras federales libre de peaje se encuentran en buen estado.

Aseguró que en conservación de la red de libre de peaje son 2 mil 100 km para los cuales se tienen autorizados 458 millones de pesos para inversión en el Estado en este año.

Informó que, por ejemplo, en la carretera de Cuencamé a Zacatecas hace una conservación periódica en carpetas asfáltica.

Señaló que la dependencia federal a su cargo realizó un estudio detallado que entregaron a las oficinas centrales de la SICT, mismas que arrojan que el 50 % de estas carreteras se encuentran en buen estado, el 30 % en un estado regular y el 20 % en mal estado.

Dijo que el mecanismo de planeación de recursos para mejora de estas carreteras depende de la Secretaría de Hacienda.

Destacó que como dependencia de servicio, la SICT, depende de la autorización del Presupuesto de Egresos de la Federación: "Estamos supeditados a una bolsa global, nosotros no somos gestores", dijo el funcionario federal, quien mencionó que en el 2022 fueron alrededor de 400 millones de pesos los que se destinaron para este mismo fin y que no se esperan cambios significativos en el presupuesto para este rubro en el 2024, situación que no obstante dijo depende de las gestiones que haga el gobierno, los alcaldes y los diputados federales. "No se va a incrementar a nivel nacional el presupuesto para mantenimiento de carreteras. Nada más lo de la inflación", dijo.