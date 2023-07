Solicitarán libertad condicionada del padre Meño en Piedras Negras

El próximo 17 de agosto se llevará a cabo una audiencia de ejecución en el Centro de Justicia Penal Acusatorio de Piedras Negras, a través de la cual al defensa del sacerdote Juan Manuel Riojas Martínez, mejor conocido como el padre Meño, solicitará su libertad condicional, considerando el tiempo que ha transcurrido de su pena de 13 años de prisión.

Lo anterior, tras dictársele una sentencia condenatoria por los delitos de violación calificada y violación en grado de tentativa con abuso de autoridad y confianza, por aprovecharse de su condición como ministro de culto religioso, lo anterior, en agravio del ex seminarista identificado como Javier “N”.

Aunque inicialmente se le dictó una pena de 15 años, tras presentarse un recurso de apelación de dicha sentencia y la revisión de este, el Tribunal de Alzada, reiteró la sentencia condenatoria y la penalidad la redujo a 13 años, así como una multa de 10 días de salarios mínimos y el pago de la reparación del daño.

Y es que, este viernes 14 de julio del año en curso, se suspendió la audiencia de ejecución que se había programado, dado que a la misma no se presentó la víctima; por lo que se decidió posponerla para el próximo 17 de agosto; fecha en la que se contempla hacer la solicitud correspondiente y la cual deberá ser resuelta por el juez en la misma audiencia. Y la resolución podría ser afirmativa o negativa.

“El día de ayer hubo una audiencia en etapa de ejecución, donde la defensa pretende solicitar una libertad condicionada, para nuestro representado; misma que no se llevó a cabo, porque no se presentó una de las partes y se consideró por parte del juzgado que era necesario para no violentarle sus derechos”, fue lo que manifestó Vanessa Ramírez Rodríguez, abogada defensora del padre Meño.

Preciso que se fijó una nueva fecha para la audiencia, con la finalidad de notificarle a la víctima y se entre de la audiencia y decida si quiere asistir a la misma, estableciéndose que la nueva fecha es el próximo 17 de agosto del año en curso.

“Allí se va a plantear la solicitud para que el juez considere y resuelva. En la misma audiencia se resuelve”, fue lo que comento la abogada del padre Meño.