Solicitan revisión de titulares en Registro Civil

Abogados laguneros solicitan a la Dirección General del Registro Civil la revisión del perfil de los titulares de las Oficialías del Registro Civil que recién se nombraron y los que están pendientes de nombrar, a fin de que se cumpla con el Reglamento Interior de la Dirección General del Registro Civil del Estado de Durango, que indica que deben ser Licenciados en Derecho, hecho que asegura, no cumple más del 50 por ciento.

Karim Castruita, abogado y presidente del Colegio Metropolitano de Abogados, Pasantes y Auxiliares de Derecho, comentó que existe incomodidad en el medio jurídico de la región, en razón de los nombramientos realizados hace algunos meses, entre los que aseguró, no se cumple con el reglamento.

"Esto porque atenta a su propio reglamento, pues en el artículo 30 especifica que los titulares deben ser Licenciados en Derecho, si bien en el mismo artículo 31 manifiesta que puedan haber sus excepciones, en razón a poblaciones mayores a 10 mil personas pero menores a 15 mil, eso se vence de manera extraordinaria en Gómez Palacio y en Lerdo igual", detalló.

Castruita, aseguró que de los 12 titulares que se nombraron en Gómez Palacio, al menos 8 no cuentan con una licenciatura en Derecho.

"No tienen esta formación profesional y nosotros lo hacemos en dos vías; el primero porque abogados de la región que tienen la capacidad y la expectativa de ocupar esos espacios, pues no están siendo tomados en cuenta para posicionar a otras personas que no tienen ese perfil y que la ley lo establece. Y el segundo que resulta a final de cuentas lo más importante los problemas administrativos que tienen los justiciables, la gente, los usuarios, cuando van a los Registros Civiles con personas que no tienen esa formación".

Dicha situación, dijo, ha generado un alza en el número de quejas por parte de los usuarios como en las correcciones de las actas de nacimiento.

"Nosotros consideramos que han crecido mucho las quejas por parte de los usuarios de las correcciones de las actas de nacimientos, la expedición de las mismas, porque genera un conflicto de tipo legal, el titular del área no tiene esta experiencia, el manejo, para resolver de manera inmediata y les dan el tema de 'déjeme lo checo', 'lo veo en Durango', y a veces les dicen 'si no quiere esperar vaya usted', los titulares van cada cierto tiempo a Durango y tienen que esperar a juntar tres o cuatro asuntos para ir a ver, cuando debería de resolverse de una manera muy simple".

Razón por la que exigen una revisión en los nombramientos, pues no tienen una temporalidad y pueden ser removidos como cualquier otro servidor público.

"No es un tema personal en contra de nadie, es una cuestión de perfiles, nosotros consideramos que ellos pudieran ser muy buenos en sus áreas pero en el Registro Civil, que se los dejen a los expertos en Derecho".