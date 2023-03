Solicitan a empresas salario igualitario

Todavía hay lugares en los que se condiciona un género para desempeñar algunas actividades.

Durango aún padece una disparidad en el salario entre hombres y mujeres, además de que todavía hay lugares en los que se condiciona un género para desempeñar algunas actividades, informó la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Cindy Viridiana González Murillo.

"En Durango aún tenemos esa disparidad en cuanto al salario entre los hombres y las mujeres. Nosotros estamos pidiendo a las empresas que nos apoyen para que sea, pues un sueldo igualitario y sobre todo, que igual se respeten los derechos tanto de mujeres como de hombres. Igual recalcar que las vacantes que nosotros le solicitamos a las empresas fueron vacantes donde no se solicitara el género, que fueran abierto, que si hay mujeres que quieran estar en un taller mecánico que se les dé la oportunidad para que puedan trabajar en lo que a ellas les guste", comentó.

Y es que, para las mujeres no hay limitantes, por lo que ya es necesario cambiar paradigmas.

"Para las mujeres no es una limitante y estamos en el tema de concientizar a los empresarios también para que no sea una limitante; tenemos casos que hemos estado conociendo de mujeres, por ejemplo, en una mina en San Juan del Río donde ellas manejan la maquinaria pesada. Hay otros casos de otros talleres mecánicos donde hay mujeres ya trabajando e igual, por ejemplo, en la región Laguna acabamos de ir a una empresa donde hay mujeres ingenieros industriales que están trabajando en un ámbito a lo mejor que no sería como que muy visto para mujeres y ellas están, pues muy felices desenvolviéndose", expuso.

Y agregó que se organizó una Feria de Empleo con la intención de que más mujeres pudieran ser contratadas y accedan a sueldos dignos ya que en la actualidad ganan 20 por ciento menos que los hombres, un tema pendiente que las empresas deben resolver, "pues relativamente si es más tema de las empresas, de los patrones, que vayan dejando esos estigmas de que los hombres ganen más que las mujeres", estableció.