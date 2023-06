¿Sofía Rivera Torres será inquilina de La Casa de los Famosos México?

"Estoy cagada de miedo", aseguró Sofía Rivera Torres tras confesar, a través de sus redes sociales, que es una de las inquilinas de La casa de los famosos México, el nuevo reality show de Televisa que inicia transmisiones esta misma noche, por el canal Las Estrellas. O al menos, eso parece, según sus declaraciones.

Mediante una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram, la actriz fue cuestionada sobre cuándo volvería a participar en un nuevo proyecto para la televisión, y aunque no lo dijo de manera explícita, todo indica que se trata de La Casa de los Famosos México.

"Esto empieza ya y estoy cagada de miedo, la neta. Así que espero contar con su apoyo, su cariño, sus porras... pero en realidad lo que más me entusiasma es seguirnos conociendo", dijo.

La también conductora relató cómo fue que se animó a participar, incluso, aseguró que el responsable de que sea uno de los famosos que serán observados las 24 horas al día durante 10 semanas es su esposo, Eduardo Videgaray.

Rivera Torres contó que la producción la busco en tres ocasiones, la primera cuando regresaba de su luna de miel, y aunque las primeras veces se negó rotundamente, ante la insistencia de Videgaray no le quedó de otra que aceptar.

"Lo culpo al 100", explicó. "La neta, yo no quería, me moría de miedo; incluso dije ‘eso no me late, eso a mí no me mueve, yo no quiero, me da miedo’. Eduardo me dijo: 'es una gran oportunidad de crecimiento personal, aprendes mucho de ti haciendo este tipo de proyectos, es un reto mental, emocional, algo que te va a hacer crecer como persona, como ser humano, que te ayuda a vencer tus límites'", agregó.

Y es que recordemos que el titular de Qué importa ya vivió una experiencia similar cuando, en 2004, formó parte de la tercera temporada de Big Brother VIP, incluso se convirtió en el ganador de la primera etapa al recibir el 45. 6 por ciento de los votos, el segundo lugar fue para Claudia Lizaldi y el tercero para la actriz Mercedes Moltó.

La actriz de Cabo compartiría esta experiencia con otros 13 famosos más, y aunque la lista todavía no ha terminado de revelarse, hasta el momento están confirmados Poncho de Nigris, Emilio Osorio, Raquel Bigorra, Paul Stanley y la influencer Wendy Guevara; sin embargo, otros de los nombres que suenan fuerte son: Bárbara Torres, Sergio Mayer, Apio Quijano, Marie Claire Harp, Jorge Loza y Nicola Porcella.