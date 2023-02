SNTSA señala ambiente laboral hostil en hospitales generales de Gómez Palacio y Lerdo

La Sección 188 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) en La Laguna de Durango acusó un ambiente laboral hostil en los hospitales generales de Gómez Palacio y Lerdo así como en la Jurisdicción Sanitaria No. 2. Esta situación llegó a tal grado que algunos trabajadores de estas unidades están solicitando cambios de adscripción.

La secretaria general, Rafaela Zapata Morales, dijo que hay preocupación en la sección sindical pues en algunas audiencias que han celebrado con la base trabajadora, se pudo conocer que las asignaciones que le están dando a los nuevos cargos de jefes son sin nombramiento y sin oficio de presentación. Y a quienes ocupaban esos puestos, los retiran sin previo aviso y sin entregarles un oficio de término.

“De repente ya nada más se sabe que ahora él es el jefe de Recursos, ahora ella es la administradora, ahora él es el director, ahora hay un jefe de servicios pero entre el mismo grupo se sabe, no han tenido la atención de reunir a la base trabajadora para hacer la presentación de las nuevas autoridades.

Y la forma en que han sido retiradas las autoridades anteriores por parte de estas personas ha sido de forma incorrecta, no han sido las formas adecuadas ni de respeto hacia mis compañeros”, comentó. Agregó que en el caso de la Jurisdicción Sanitaria, “ahorita hay muchos jefes, hay muchísimos jefes y lo lamentable es que los compañeros no saben ni quiénes son ni qué representan. Se toman demasiadas atribuciones de estar vigilando a los trabajadores y sobre todo hacer funciones que no les competen”.

Zapata Morales dijo que el SNTSA vigilará que se respeten los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores y que no permitirán abusos de autoridad. Además, destacó la importancia de que los movimientos del personal sindicalizado y eventual que se hagan en las unidades de salud se realicen sin favoritismos.

“Hago un llamado a la secretaria de Salud (Irasema Kondo Padilla) para que se definan los cargos, que se den los nombramientos y que tengan la atención de presentárselos a la base trabajadora para que sepan quiénes son sus autoridades y qué posición ocupan”, expuso.

Rafaela Zapata Morales añadió que en la presente administración estatal se han creado nuevas figuras que no se encuentran dentro del organigrama de los servicios de salud. En este último, se establecen y clasifican las tareas y responsabilidades de todos los profesionales que laboran en las unidades de salud.

La líder sindical comentó que están a la espera de una audiencia con el gobernador del estado de Durango, Esteban Villegas Villarreal, pues es importante manifestarle lo anterior a fin de garantizar que haya un ambiente laboral saludable en beneficio de la base trabajadora y de la población usuaria.