Snoop Dogg anuncia que dejará de fumar y sus fanáticos creen que es una broma

"Después de mucha consideración y conversación con mi familia, he decidido dejar de fumar. Por favor, respeten mi privacidad en este momento”, es el mensaje publicado en el Instagram del rapero Snoop Dogg, que además de su música, también ha basado su estilo de vida por el consumo de marihuana.

Lo anterior, provocó las reacciones de varios de sus seguidores, quienes piensan que esto se trata solamente de una broma. “estoy esperando el giro de la trama”, “dentro de dos días dirá que su cuenta fue pirateada”, se lee en la sección de comentarios.

Snoop Dogg, siempre se ha caracterizado por ser un defensor del consumo de marihuana, pues incluso apareció en una alfombra roja de los MTV Movie Awards del 2021 fumando marihuana mientras caminaba.

Incluso, en una ocasión comentó que fumaba 81 porros al día, sin embargo, a principios de este año, dijo que dejaría de fumar después de convertirse en abuelo.

“Ser abuelo me ha cambiado de muchas maneras. La forma principal es preocuparse por cómo vivo, cómo me muevo, el tipo de personas con las que estoy asociado, porque quiero ver a mis nietos envejecer. La única forma en que puedo hacerlo es tomando medidas de precaución en cuanto a cómo me muevo, con quién salgo, dónde salgo, mi consumo, qué estoy consumiendo”, declaró para Daily Mail en marzo.