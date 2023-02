Sindicato estalla contra AHMSA y le da ultimátum

El Sindicato Nacional Democrático estalló contra Altos Hornos de México y una manifestación en la explanada de la siderúrgica monclovense, el Comité nacional y las secciones locales 147 y 288 le dieron un ultimátum a la empresa.

El secretario general nacional Ismael Leija Escalante acompañado de los representantes obreros locales Fidencio de León y Francisco Ríos, ante cientos de afiliados, exigieron a la metalúrgica el pago inmediato del ahorro, del premio de asistencia retenido a trabajadores y el apoyo del transporte de personal.

El dirigente expuso indignado que el sindicato, los trabajadores y sus familias “ya están cansados de mentiras. (Los directivos de AHMSA) cada vez que hablamos con ellos nos dicen lo mismo: que no May dinero, pero que ya mero se llega a un acuerdo, que ya van a llegar recursos pero no pasa nada”, externó.

(SERGIO A. RODRÍGUEZ)

Indicó que la empresa le anunció que esta semana, jueves o viernes, saldrá en la boleta de los obreros el pago del premio de asistencia, “pero la vez anterior nos dieron una fecha para el pago del ahorro y no cumplieron”, dijo.

Señaló que espera que llegue el premio a los obreros, pero reiteró que es un compromiso de la empresa y el sindicato se mantiene expectante.

LA LIGA ESTIRA PARA LOS DOS LADOS

(SERGIO A. RODRÍGUEZ)

Uno de los oradores, obrero de la Planta 2 de AHMSA, dijo que “la liga estira para los dos lados” y para los trabajadores ya se estiró todo lo que se podía, y que corresponde ahora a la siderúrgica que se estire para ella y que apoye a los trabajadores.

La industria está en problemas y tiene una crisis, “pero el sindicato más de 5 mil crisis, una por cada obrero y su familia”, dijo a su vez Leija Escalante.

Leija sañaló que no puede dar una fecha exacta sobre cuándo pagará AHMSA, pero indicó que los directivos de la siderúrgica le afirmaron que en la presente semana se pagaría el bono de asistencia, aunque para los trabajadores continúa la duda.

Sostuvo que los obreros ya fueron lo suficientemente solidarios y comprensivos con la situación de AHMSA, pero la falta de pagos ha generado también que los trabajadores y sus familias se vean afectados en el cumplimiento de deudas y gastos por cubrir.

Ismael Leija reiteró que el sindicato le da un útimatum de una semana a la metalúrgica de Monclova para que pague la próxima semana el faltante del ahorro, que no se ha finiquitado desde diciembre pasado.