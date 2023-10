Sin operar, acelerador lineal del Hospital General de Gómez Palacio

Si bien el acelerador lineal del Hospital General de Gómez Palacio se encuentra listo para brindar el servicio a los pacientes con cáncer, aún no está en funcionamiento, reconoció la secretaria de Salud en el Estado de Durango, Irasema Kondo Padilla.

La funcionaria explicó que aún está pendiente la autorización por parte de la Secretaría de Energía del Gobierno federal para su puesta en operación.

“Ya está instalado, ya está el búnker terminado, ya está todo listo, solo estamos esperando la autorización para el funcionamiento por parte de la Secretaría de Energía”, dijo durante su visita a Gómez Palacio.

Kondo Padilla aseguró que los trámites se metieron desde hace meses ante la citada Secretaría, la cual ha realizado algunas observaciones, las cuales han sido solventadas, “pero asi es esto hasta, que no esté totalmente solventado todo lo que nos piden, no nos dan la autorización, está en proceso y no tenemos fecha todavía depende totalmente de la Secretaría de Energía”, insistió la funcionaria del Estado.

Como se informó, una vez que entre en funcionamiento, el acelerador lineal brindará servicio gratuito de radioterapia a pacientes con cáncer de la región Lagunera de Durango que no cuentan con régimen de seguridad social y que son de bajos recursos económicos.