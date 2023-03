'Sin maleta y sin tener dónde dormir', Kimberly Flores habla de los momentos de angustia que vivió

La modelo e influencer guatemalteca Kimberly Flores, y también esposa del cantante Edwin Luna, vivió momentos de angustia y tensión en un viaje, ya que voló de Monterrey a Guadalajara para realizarse un cambio de look; sin embargo, las cosas se salieron de control.

En su regreso a la ciudad donde radica, el vuelo se complicó y duró varias horas varada en el aire.

Fue en sus storires de Instagram en donde mostró a sus seguidores lo que había vivido.

"Iba para Monterrey y no puedo aterrizar, perdió la visibilidad del avión. Estuvimos dando vueltas en el aire, estamos en Zacatecas sin saber qué va a pasar", dijo.

"Con la novedad de que nos regresaron a Guadalajara, no nos pudieron tener en Zacatecas y no nos dejaron bajar. Ahora estamos en el aire esperando a que nos bajen a esperar a ver qué vamos a hacer. No nos podemos ir a un hotel, no traje maleta y no puedo llegar a casa. No cargo nada y no sé hasta qué hora nos van a dejar regresar a Monterrey", agregó.

Después de los momentos complicados que vivió en el aire, Kimberly actualizó que se encontraba en el aeropuerto de Guadalajara y no podía ir a un hotel debido a que los hoteles cercanos estaban llenos, así que lo más viable era quedarse en las salas de espera.

El vuelo, según indica Random News, se reagendó a las seis de la mañana, por lo que Kimberly estuvo toda la noche en el aeropuerto.

"Pues acá con la novedad, estamos en el aeropuerto buscando donde dormir, hablamos a un montón de hoteles y de todos los hoteles que están alrededor ya están llenos. Supuestamente, sale a las seis el vuelo y nos recomiendan a la mayoría ya no salir", añadió la modelo. "Lo que sí es que nos va a tocar amanecer aquí", señaló.

Luego volvió a subir una historia en donde reveló que el vuelo se había atrasado nuevamente, pues saldría hasta las siete.

Por último, reveló que ya estaba volando.

"Ya vamos a volar gracias a Dios"