Sin explicación, retraso en obra de escuela

Mientras niños y niñas están distribuidos en dos espacios educativos alternos para tomar sus clases, la Secretaría de Educación de Durango no ha podido explicar el motivo por el cual se retrasó el inicio de la obra del nuevo edificio de la escuela primaria pública "Bruno Martínez", con más de 100 años de historia y una de las más representativas del municipio de Gómez Palacio.

En La Laguna, el subsecretario de Educación Fernando Ulises Adame de León, dijo que "estamos llamando la atención porque ya hay molestias" por parte de los padres y madres de familia. Mencionó que los recursos para la obra son federales pero que exactamente, no conoce la razón del atraso además de que el proyecto está a cargo del Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango (INIFEED), a cargo de Emmanuel José del Palacio Sicsike.

El seis de febrero de este año y durante el banderazo oficial para la demolición del antiguo edificio, el gobernador Esteban Villegas Villarreal, prometió que en enero de 2024 se entregaría la obra, valuada en alrededor de 20 millones de pesos.

"A mí no me han dado una explicación real, yo ya en este tiempo debería de haber estado caminando junto con todos, así es como estaba planeado. Desconozco realmente cuál es el mecanismo, lo que sí es que no estamos dejando de atender a los niños. Los niños del turno vespertino están trabajando en la (escuela) Mariana León de Chávez y están contentos, estuvieron en la Adela Ayala pero nos bajó un poquito la población, alrededor de un 20 por ciento, y volvimos al centro de Gómez y volvió a recuperarse. Los otros niños del matutino, ellos son bien felices, ellos están en una escuela que nos hizo favor (de prestar) un profesor que tiene un corazón muy noble", expuso.

El funcionario dijo que revisarán "con calma" el asunto y que "debe haber una respuesta. No podemos decirle a la gente 'no sé', y sin embargo ya le hemos dicho un par de veces 'no sé'", agregó.

Uno de los últimos reportes oficiales, fue que la primaria tiene matriculados a cerca de 750 alumnos en los turnos matutino y vespertino, mismos que se encuentran distribuidos en aulas de la Escuela Normal Superior De La Laguna Cursos Regulares y de la escuela primaria "Profra. Mariana León de Chávez". Ayer, El Siglo de Torreón acudió a la Escuela Normal. Las maestras dijeron que tampoco saben el motivo del retraso.

A finales de noviembre de este año, el secretario de Educación de Durango, José Guillermo Adame, dijo que no sabía el motivo de retraso y que en su próxima visita a La Laguna lo explicaría y que daría a conocer la fecha de arranque. Después de esa declaración, esta casa editora ha buscado información en la dependencia a su cargo, con sede en Durango capital pero no se ha tenido éxito. Mientras tanto, entre la avenida José María Morelos y la calle Mariano Escobedo, de la zona Centro de Gómez Palacio, lo único que se puede observar son tapiales para delimitar el interior de la obra con el exterior de la misma, así como la terminación de los trabajos de demolición y la limpieza gruesa del terreno, pero no hay presencia de trabajadores.