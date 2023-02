Sin escrituras, 14 % de viviendas ya habitadas en La Laguna de Coahuila

El 14 por ciento de las viviendas en la región Laguna carecen de certeza jurídica debido a la falta de escrituras.

Enrique Martínez y Morales, secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial en el estado de Coahuila, dijo que en México existe un rezago de 28 por ciento en tenencia de la tierra para viviendas habitadas, de acuerdo al Inegi, pero en el estado se reduce a 14 por ciento, con datos del 2020, por lo que consideró que este porcentaje se ha reducido más con el avance que se ha tenido en los últimos dos años.

Explicó que los principales factores para que la gente caiga en este rezago son tres: por ignorancia, por impotencia o por indolencia.

“Por ignorancia porque no sabe cómo obtener la escritura, por eso nosotros les apoyamos explicándoles, por impotencia porque no puede, porque está muy caro, nosotros tenemos un programa donde te cuesta solamente 2,200 pesos en lugar de 20 o 30 mil”, comentó, “y muchos no pueden porque el predio donde está su colonia tiene algún problema legal, ya sea que está intestado, tiene alguna anotación marginal, está hipotecado, tiene un juicio, proviene de una invasión, hay una cantidad enorme de razones por las que un predio no se puede escriturar legalmente y también ayudamos a resolver”.

En este sentido, dijo que el Poder Judicial atiende de manera expedita estos juicios y el Congreso del estado emite Decretos de desincorporación, de modo que se trabaja en equipo para poder solventarlo.

Señaló que en 2022 se generaron más de 3 mil escrituras y la meta son 14 mil para cerrar la administración estatal. Indicó que cada escritura se lleva a cabo de forma individual, por lo que es un proceso “artesanal” y consideró que es un gran logro para seguir combatiendo el rezago que existe en escrituración.