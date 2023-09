'Sin drogas, la vida va mejor', la historia y la nueva vida de 'Hernán'

A los 13 años, "Hernán", como lo llamaremos al solicitar anonimato, tuvo su primer encuentro con las drogas, "mundo" en el que quedó "enganchado" por casi dos décadas y que le provocó perderlo todo, incluso sus ganas de vivir, al intentar quitarse la vida en al menos cuatro ocasiones: sus hijos fueron su principal impedimento.

Hoy tiene 32 años y desde hace dos meses se encuentra limpio de drogas y alcohol, y con unas ganas inmensas de seguir así, sobre todo por él y por sus dos hijos.

"Yo vivía en Sabinas, Coahuila y mi mamá y mi papá por su trabajo nunca estaban en la casa, y yo me salía y había unos chavos que vivían solos y ellos fumaban marihuana y empecé a fumar con ellos".

Compartió que el contacto con las diferentes drogas, tanto lícitas como ilícitas, fue en el mismo momento y únicamente por querer "encajar" en el grupo de amigos, pues comentó que nunca le gustó la marihuana y sobre todo los efectos que causaba en él.

"Fue todo al mismo tiempo: el cigarro, la marihuana, el alcohol; yo para que me metieran al grupo de ellos, para encajar. La marihuana nunca me gustó, yo lo hacía por eso, por "encajar". No me gustaba porque me ponía mal, me daba miedo, miedo a todo, no me gustaba ni el sabor". Fue hasta que cumplió los 17 años, que sus papás conocieron de su adicción, justo cuando su consumo era mayor. Y es que compartió que fue cuando se mudó a ciudad Lerdo, como a los 15 años de edad, que su adición aumentó, dada la facilidad de acceso que tenía a las drogas. "Ahí empezó la cocaína".

"Yo no quería pero en un cumpleaños mío me la ofrecieron y ya no la solté. Fue mejor la sensación, estaba eufórico; el primer año que la usé es el padre, ya después no".

Para Hernán, antes era más fácil tener acceso a las drogas, aunque para tenerlas, robaba a sus propios padres, pero dada su ausencia, no lo notaban.

"Antes era más fácil tener acceso. Robaba en mi casa, robaba dinero. Nunca estaban mis papás… me llegué a robar 30 mil y no se dieron cuenta". A los 17 años se convirtió en padre, y a los 22, tocó fondo y fue uno de los momentos más difíciles, pues se separó de sus dos hijos, ahora ya adolescentes.

"Aún siendo papá seguí igual, cuando ellos se fueron fue peor. Cuando ellos se van fue el mismo año que murió mi papá y le da cáncer a mi mamá… Me quedé a cargo del negocio de mi papá y tuve el dinero que nunca había tenido", compartió Hernán.

Tras seguir aumentando su consumo, en diciembre del 2019, su mamá decide internarlo a base de engaños, en una clínica de rehabilitación, en donde permaneció 7 meses, los cuales calificó como "horribles".

"Duré 7 meses, fueron horribles, lloraba mucho, (por) la abstinencia no, ahí te olvidas de drogarte, no quieres droga, quieres salir, estás encerrado en un cuarto no tienes contacto con nadie y los golpes, a mí nunca me golpearon pero despertabas asustado si te iban a golpear", recordó.

Al salir, "yo quería rehabilitarme en verdad", pero al dedicarse al negocio de los bares, fue complicado y difícil mantenerse limpio. Después fue un ir y venir a los grupos doble AA para poder luchar contra su adicción.

CAMBIOS

"Perdí todo, perdí la confianza... me quedé sin nada, me quedé sin nada de los bares, empecé a beber", pero no fue solo él el que había resultado perjudicado sino también su madre, que dependía de las ganancias de esos negocios.

Comenzar de cero no fue fácil, pues debía ganarse la confianza de quien podía ayudarlos para poder tener dinero y arrancar.

"Hay que recuperar la confianza de todos, de las personas con las que trabajaba, de mí mismo, de mi familia, necesitas dinero al empezar de cero y ya nadie te presta. Muchas cosas marcaron mi vida", compartió Hernán, quien recayó siete veces, una más dura que la otra. Ahora, tiene dos meses de estar limpio y han sido los meses más felices que ha tenido después de vivir "enganchado" de las drogas y el alcohol.

"Sí se puede uno divertirse sin alcohol sin drogas, la vida va mejor, lo importante es estar bien uno; si uno está bien, la familia va a estar bien", dijo orgulloso.

Es por ello que a esas personas que viven el "infierno" por el que pasó Hernán, les dice que sí se puede, que es difícil, pero no imposible. "Si la persona no quiere, no se va a recuperar… tienen que echarle muchas ganas, yo era de la idea de ¿cómo voy a salir sin tomar, sin drogarme? pero creo que sí puedo hacerlo, ahora me río de las tonterías que dicen los demás".

Hernán confía que este sea el inicio de su nueva vida, y sobre todo que sus hijos vean el hombre nuevo que ahora es.