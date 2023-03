Sin conocimiento de venta de AHMSA: sindicato

El Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos informó que no ha sido notificado sobre la transferencia de acciones a nuevos socios de Altos Hornos de México.

El portavoz del Comité Ejecutivo Nacional, Gerardo Flores Escobedo, señaló que la empresa no ha informado al sindicato sobre cambios en el Consejo de Administración de la empresa.

Cuestionado sobre la información dada a conocer por Francisco Orduña Mangiola, director de Relaciones Públicas y Comunicación Social de la siderúrgica monclovense, indicó que ha hecho otras declaraciones que han resultado falsas.

Sostuvo que no hay formalidad en la información revelada por la industria, porque no ha notificado al sindicato, y dijo que aunque la hubiera, los obreros no confían en que sea verídica.

El portavoz del Comité Ejecutivo Nacional, Gerardo Flores Escobedo, señaló que la empresa no ha informado al sindicato sobre cambios. (Foto: SERGIO A. RODRÍGUEZ / EL SIGLO COAHUILA)

Dijo que en diversas ocasiones se ha dado a conocer la supuesta venta de la siderúrgica, y resulta falsa; ha confirmado el pago de salario a tiempo y luego se retrasa; y también se ha comprometido en el cumplimiento del ahorro, que desde diciembre no cumple.

Dijo que no confían en la palabra del vocero de la empresa. Sin embargo señaló que de ser verdad la llegada de 50 millones de dólares para inversión a capital y pago de las obligaciones laborales, será motivo de alegría de los sindicalizados, que quieren trabajar.

Expuso que hasta que vean que los salarios se pagan en la fecha correcta, en la siderúrgica finiquitar el problema del ahorro, ingresan los insumos, regresa la electricidad, y comenzar la producción, creerán la existencia de esos 200 millones de dólares divididos en 50 como primera administración y 150 en una segunda etapa.